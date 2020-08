La Camerata San Juan, exitosa agrupación local que desde hace varios años es favorita del público, volvió al trabajo de manera presencial. Luego de varias salidas vía streaming y por separado, a raíz de la pandemia, el grupo volvió a ensayar de manera presencial en el Teatro del Bicentenario. Se trata de una versión reducida, ya que -al igual que sucede con la Sinfónica de la UNSJ- la fila de los vientos aún no está autorizada a volver.



"Ya hemos tenido tres ensayos después de un largo período de no tocar juntos como grupo... Estamos estrenando protocolo, nos regimos por uno de Nación más otro que ha sido elaborado entre la gente del Auditorio Juan Victoria y del Teatro del Bicentenario para la realización de ensayos, cuidando las debidas normas. La Camerata es una formación que combina instrumentos de cuerda, viento, percusión y guitarra; pero los vientos no pueden participar de los ensayos de momento. Estamos recalculando, poniendo la orquesta a punto, ensayando ensayos como quien dice", explicó Pablo Grosman, quien subrayó que todavía no hay ningún espectáculo ni actuación presencial a la vista. "Igual es una gran alegría encontrarnos entre compañeros y volver al Teatro", añadió.