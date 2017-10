El músico sanjuanino encendió al jurado. Su actuación tuvo repercusión en medios y redes sociales.

"De chico quería ser famoso y llenar estadios", le contó a DIARIO DE CUYO Juan Agustín López, en junio. Y si

bien ese objetivo aún no se ha cumplido, lo cierto es que el músico sanjuanino al menos ya se hizo famoso en Zagreb, Croacia, adonde se radicó en marzo de 2016 para buscar una vida mejor. Empezó a ser reconocido tras tocar el ukelele en los tranvías, actuaciones habituales que le valieron la simpatía de los pasajeros y llamaron la atención de medios locales. No pasó mucho hasta que su encanto llegó a la pantalla chica. Audicionó hace unos meses para Super Talent, la versión croata de Got Talent; y también se ganó al jurado del envío, que no sólo lo sumó al programa, sino que además le dio el pase a la semifinal. Recién después de este debut pudo compartir esa felicidad, ya que hasta el momento su participación -reglas del programa- estaba guardada bajo siete llaves.

"Ahora ya puedo hablar, jeje. Me está yendo bien, pasé la audición con cuatro "sis" y hermosos comentarios de los jueces, que me dijeron cosas como "el sí más grande que se pueda dar" o "me voy a empezar a manejar más en el tranvía a ver si te encuentro"', contó a este medio el técnico en sonido, luthier y escritor.



Para su estreno, eligió un "enganchado" de tres canciones: Hey soul sister (de Train), Me haces bien (de Jorge Drexler) e Ivot nije siv (La vida no es gris) de Mia Dimsic, famosa en aquel país y quien compartió la actuación de Juan en sus propias redes sociales. "La chica es un éxito acá, ha ganado un montón de premios grosos. Que me haya escrito y haya compartido mi video es algo que no me lo veía venir, es como si me contactara Jorge Drexler', dice el joven, para quien, el hecho de cantar en tres idiomas gustó mucho al jurado.



Después de esos minutos en la tele, López -30 años, casado hace 6 con Ana Paula Ortega Bernal (ex campeona sudamericana de triatlón) y papá de Alba, de 3- vivió otra gran alegría: "en cuestión de horas recibí más de 300 "like" en mi página de face y montones de mensajes de apoyo, relindo', se reconforta, tomando envión para la semifinal en vivo que lo devolverá a la pantalla chica, en principio, el 19 de noviembre.



"Ahí ya empieza a votar la gente, y si no me equivoco, se puede votar desde cualquier parte del mundo con la app de Supertalent. Estoy planeando algo bien fiel a lo que hago en el tranvía, alegre, saltarín y que involucre al público', adelanta Juan Agustín, quien no abandona su primer escenario. "Sí, sigo tocando en los tranvías y ahora la gente me reconoce del programa', dice, quizás un pasito más cerca de su sueño.