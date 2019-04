Nicolás Repetto fue denunciado junto a su hija Valeria Repetto, y el marido de ésta, Hernán Keen, por calumnias, violación de domicilio, amenazas y extorsión, luego de que el periodista amenazara a los dueños de una fábrica. Los abogados de los denunciantes pidieron la detención de los acusados.

Los abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Patricia Noemí Apesteguy denunciaron penalmente a Repetto, su hija Valeria y el marido de ésta, Hernán Keen, luego de que amenazaran a los dueños de la fábrica CO.AL.NO S.A tras tener un problema por la compra de unas ventanas que no fueron entregadas a tiempo.

Según informó la periodista Tatiana Schapiro en Todas las Tardes (El Nueve), Valeria Repetto publicó en su cuenta de Instagram fotos del dueño de la fábrica y toda su familia, incluyendo menores. Esto hizo alertar al hombre, quien instruyó a sus letrados para que tomaran cartas en el asunto.

En el ciclo conducido por Maju Lozano, detallaron que tras ese episodio en la red, el conductor y y su hija fueron a la fábrica el 27 de marzo y amenazaron al personal. "Ahí ya no pidieron que les entreguen las ventanas, sino que pidieron plata para dar de baja los posteos (intimidatorios) en las redes", indicó Schapiro. Y agregó: "Ellos dejaron una seña de 70 mil pesos de la compra total que era de 240 mil pesos. Ellos ahora quieren que se les devuelva la plata".

Alejandro Kalbermatten, letrado de los comerciantes, dialogó con el ciclo, confirmó la información y brindó más detalles. Además, le sugirió a Repetto que "no se vaya del país".

“Pero no te vas a preocupar por el Instagram de Vale, que tiene unos poquitos seguidores. Yo me preocuparía por el de Juana, la hermana, que tiene un millón de seguidores. Yo también puedo colaborar, tengo ciento y pico mil de seguidores. Sé desde el primer día que era difícil que ustedes entregaran las ventanas. Pero ahora no, me cansé, ahora voy a intentar que les cierren la fábrica lo antes posible”, se lo escucha al conductor en el audio de WhatsApp difundido en Todas las Tardes.

