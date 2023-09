Con las 12 horas de diferencia horaria que hay entre Corea del Sur y Argentina es difícil coordinar la entrevista. Mientras aquí se trabaja, él duerme y al revés. Pero la charla con el bandoneonista Juan Pablo Jofré, -o JP Jofre como es su nombre artístico- llega y está muy contento, aunque calmado a la vez, como con la convicción de quien ha hecho las cosas bien. El músico nacido en San Juan acaba de recibir su segunda nominación a un Grammy, en su versión latina esta vez, y claro, la vida artística se ve de otro color.



"Es igual de importante para mí que la nominación anterior, porque me están nominando como compositor y es lo que más me gusta. Cuando empecé a tocar bandoneón lo hice para poder escribir para el instrumento. La composición siempre fue mi primer amor en la música y estar nominado ahora como Mejor obra clásica contemporánea es lo más lindo como músico compositor, es un orgullo enorme estar en la misma categoría con cinco grandes compositores, entre ellos Paquito D'Rivera, que tiene 16 Grammys, ha tocado con todo el mundo" aseguró JP Jofre a DIARIO DE CUYO, quien el año pasado fue ternado por su disco "Aspire" en los Grammy americanos.



La obra destacada ahora es "Aboriginal", parte del Doble Concierto para clarinete, bandoneón y orquesta de autoría de JP, que grabó junto a la clarinetista coreana-americana Seunghee Lee y a la Orquesta Sinfónica de Londres, con dirección de Enrico Fagone. La pieza es parte de un proceso que llevó varios años y que el bandoneonista describió en esta charla. "Es una obra que fue encargada por la clarinetista, es un doble concierto para clarinete, bandoneón y orquesta. El tercer movimiento es 'Aboriginal', está inspirado en ritmos y armonías más contemporáneas. Tiene una orquestación, una forma más abierta, donde exploro otros territorios y uso otras formas musicales más complejas. Es una pieza muy rítmica" explicó. Lee tomó contacto con las composiciones de Jofre en 2015, durante un concierto en la Escuela Julliard (NY) y decidió convocarlo para grabar un disco. "Me encargó esta obra en 2018 y la terminé de escribir en 2019. Cuando llegó la pandemia se canceló la grabación y recién se grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres en 2021" contó JP, sobre este trabajo que marcó un punto de inflexión, que incluyó en el disco "Aspire" junto a otras composiciones suyas, además de obras de Piazzolla y Villa Lobos. ¿Si tanto esfuerzo tuvo recompensa con ambas nominaciones? Sí, el músico entiende que sí. "La verdad es que el disco ha dado muchísimos frutos, ha tenido muy buena crítica y en lo personal, lo más importante es que se hizo un gran trabajo, se grabó bien, es una obra con la que estoy muy contento. Si bien estoy escribiendo cosas nuevas, es una obra con la que trabajé muchísimo; me llevó un año y medio escribirla y se está programando, hay muchos clarinetistas que quieren tocarla... La grabación superó mis expectativas, no me imaginé nunca que estaría nominada dos veces en los Grammy", opinó.



Invitado a pensar cómo analiza su presente artístico laboral, Jofre hace una pausa y responde: "Tengo mucha alegría, mucha tranquilidad, estoy en un momento que tengo mucho trabajo, como de acá a cinco años, muchas grabaciones, giras, en cantidad pero de una manera linda. Es tocar mi música, es hacer lo que siempre soñé. Me siento muy tranquilo, no sé si decir satisfecho, pero como que están empezando a salir todas las cosas que quise hacer. Siento que después de tanto remar, el bote va solo".



Puntualmente sobre los premios y ceremonias, Jofre aseguró que como músico es algo que se tiene en cuenta, pero que no se hace música pensando en eso. "Hago música porque es lo que amo y lo haría con o sin nominaciones, hago música para mí, para la gente, es lo que amo, más allá de los premios, el amor principal es a la música. Claro que cuando se da, es un honor enorme", afirmó.

En acción. JP Jofre durante la grabación con la Orquesta Sinfónica de Londres, formación con la que grabó en 2021 el disco "Aspire" por el que fue nominado al Grammy en 2022.

En este marco, si le abrió puertas tener en el currículum una nominación al Grammy, Jofre reconoce que sí. "Es el premio más reconocido de la música a nivel internacional, en cualquier país cuando leen que sos un músico nominado al Grammy, se sorprenden, uno no se sorprende tanto porque conoce el circuito, pero sí me llama la atención cómo se sorprende la gente. Y sí ha sumado muchísimo al trabajo y a la convocatoria. Es un premio tan reconocido, que sí, ha ayudado muchísimo" cerró el músico que compartió que está encantando que la gala de los Latin Grammy, en noviembre, sea en Sevilla porque dice que hace muchos años que no viajaba al país ibérico. "Siempre se hacía en Los Ángeles o Las Vegas, son lugares que ya conozco bastante, España me gusta mucho y creo que es la primera vez que se hacen ahí" refirió.



"En el momento que me compré el primer bandoneón estaba en San Juan y no tenía idea de nada de lo que iba a pasar, lo hacía con mucho amor y dedicación" recordó el sanjuanino, que acaba de cumplir 40 años y que hizo base en Seúl junto a su esposa e hija.



¿Qué le diría hoy si se encontrara con el joven Juan Pablo?, se le propuso pensar y las frases de aliento le brotaron. "Creo que le diría los mensajes que me daban mis colegas y maestros, 'Seguí practicando', 'no bajés los brazos'. Recuerdo cuando vi a (Daniel) Binelli la primera vez y me dijo: 'Seguí, no bajés los brazos, vas a viajar por todo el mundo y te va a ir muy bien', eso era lo que me entusiasmaba, pensaba que si esa gente me decía eso, tenía que haber algo más allá".



JP Jofre tiene seis discos editados, el más reciente es "Dúo" -la mayoría a través de su propio sello independiente-, tiene cuatro que están en proceso; además tiene un encargo de un violinista del que no puede decir el nombre y en octubre volverá a Estados Unidos para tocar con una gran orquesta en Michigan, además ya se prepara para volver a Japón en noviembre después de seis años sin tocar ahí. Las pruebas están a la vista y el instrumento estrella del tango argentino parece seguir en pleno desarrollo en manos del talentoso sanjuanino, que mira, cómodo, cómo su techo se eleva cada vez más.