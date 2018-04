Jacobo Winograd fue detenido este lunes por golpear a una persona que lo habría insultado y ofendido con dichos xenófobos. El episodio se registró en un bar ubicado en la esquina de las avenidas Del Libertador y Coronel Díaz, en Buenos Aires.

El empresario le contó a Teleshow que estuvo encerrado en un calabozo durante "13 horas". Tras recuperar su libertad, Winograd recordó: "Le pegué un cachetazo a uno porque quería que un policía me haga la multa porque estaba parado en línea amarilla, cuando todos los coches estaban ahí".

"Le dije 'Ya me voy' y él me respondió 'Sos la peste, judío de mierda'. Lo corrí, le exigí que me pidiera perdón, y dos clientes, que ni los conozco pero eran judíos como yo, también le pegaron dos trompadas", añadió Jacobo.