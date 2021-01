El hijo de Diego Maradona, Diego Junior, reveló que se encuentra muy comprometido con la causa judicial que investiga la muerte de su padre y apuntó contra Matías Morla, amigo y abogado del exfutbolista.

“No tengo bronca hacia nadie, hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo. Yo tengo mi abogado, como mis hermanas. A mí me informa todos los días, hablo con el doctor Luis Enrique Rey siempre, estoy muy feliz de contar con un profesional como él”, expresó el joven desde Italia.

A su vez, Diego Junior apuntó contra Matías Morla: “En esta semana, va a rendir cuentas. Yo no quiero generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven. Entonces, esperaré la rendición de cuentas”.

“Cuando falleció, yo estaba internado por Covid-19, así que no conocía bien la casa, no conocía bien cómo estaba la situación en Tigre. Tengo algunas dudas pero me las va a aclarar seguramente la causa”, agregó sobre la internación domiciliaria que recibió el exfutbolista luego de la operación a la que fue sometido.

Cabe recordar que Matías Morla es dueño de la empresa Sattvica SA, poseedora del 100% de los derechos legales de marcas como “El 10”, “Maradona”, “El Diego”, “La Mano de Dios”, “Diegol”, entre otras; además de ser cotitular de una cuenta bancaria de Maradona.

Por otra parte, Diego Junior expresó que desea poder venir a la Argentina cuanto antes para visitar la tumba de su padre y brindarle el último adios, ya que no pudo asistir al funeral porque se encontraba internado.