Se viene la gran Peña de Diego Villegas, una de las voces más queridas del circuito folklórico local, que celebra sus diez años de carrera con el estreno del videoclip del tema "Estos celos", como adelanto de lo que será su segunda producción discográfica. El intérprete local comenzó desde muy abajo, ejecutando canciones como tantos sanjuaninos anónimos que hacen culto a la guitarra criolla en los hogares de trabajadores rurales y obreros. Y fue adoptando desde niño aquella tradición de la tonada en reuniones familiares. "Aprendí a las escondidas, de la mano de mi primo Daniel Guzmán. En una reunión familiar en la casa de mis abuelos, mis primos hacían una ronda para pasarse la guitarra y tocar tonadas. Cuando llegó a mis manos el instrumento, hice que el bullicio se volviera silencio. Me dijeron, '¿¡cómo aprendiste a tocar así!?'. Mi primo, que era ciego, me transmitió todo lo que sabía. Pasaron los años y mi primo falleció, pero a él le debo todo. Si no fuera por su guitarra, yo no estaría en el folklore ni sería lo que soy hoy", contó el artista.

(FOTOS Maxi Huyema)

De videoclip "Estos celos", que se terminó de grabar y editar hace una semana en Rivadavia. Participaron Miguel Ramírez en bajo, Hernán Palacio en primera guitarra, Luis Alfaro bombo, Facundo Gallardo y Maxi Arévalo en violines, Edgardo Oyola y Raúl Alcayaga en guitarras rítmicas y Orlando Tejada en acordeón. Además, el grupo de caporales de la Fraternidad Cultural Boliviana Centralista, coordinada por Marta Aguilar.



A partir del 2003, integró el primer grupo llamado Ramada, con Oscar Alaniz y Gustavo Granados; y después formó el grupo Las Voces de Kakuy. Pero el paso a la consolidación lo dio en el 2009, cuando obtuvo el primer contrato para actuar en las peñas callejeras de Cosquín. Desde entonces fue amasando una carrera como solista con mucho sacrificio y no ausente de obstáculos, pero construyendo una reputación y un carisma que de inmediato le valieron el aprecio de toda la cuyanía. "Las posibilidades para recorrer el país y hacer giras en Chile, llegar a la final del Pre Cosquín, ganar la canción inédita en La Ventana, fueron experiencias importantes que me dio la música", contó Villegas. En 2012 lanzó su primer álbum "Eterno homenaje", que contiene chayas, cuecas, gatos, tonadas, zambas, chacareras y huapangos mexicanos. Ahora, se encuentra desarrollando su segundo material que verá la luz en el 2020. Como adelanto, el corte de difusión "Estos celos" lleva videoclip que será estrenado el 19 de noviembre en Youtube. Además, el disco reúne a diferentes autores argentinos y entre ellos, cuenta con la participación de Darío Bence, Pascual Recabarren, Dúo Díaz-Heredia, Gustavo Troncozo, Labriegos y Mario Zaguirre; y por si fuera poco, también habrá 6 canciones de autoría propia, con lo que abre otra puerta hacia el lado de la composición.



La peña se realizará este 16 de noviembre a las 22 en la sede del Sindicato de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (Cordillera de los Andes y San Juan, Santa Lucía), actuarán como artistas invitados Adrián Cuevas, Amuletto, Ecos del Canto y varios más. Entrada: $150. Anticipadas: 2644981565.