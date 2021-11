"Nada es nuestro, todo es develación de lo sentido". Bajo ese título, una treintena de alumnos de la Licenciatura en Artes Visuales que cursan el quinto año, concretarán el martes próximo a las 20 hs una muestra colectiva en el Centro Cultural Conte Grand, que se enmarca en la asignatura Investigación en Artes Visuales II, que comanda Mariela Limerutti. "La verdad tiene distintas aristas, nosotros no estamos emplazando nada, estamos explicitando la vivencia", advierte la carta de presentación, que adelanta que el público podrá contemplar una notable diversidad de obras que "como el título menciona, se da a la luz lo ya existente. Pero no tiene como objetivo generar un cambio, si no simplemente visibilizarlo. La producción visual de cada alumno, alcanza una carga simbólica e intelectual que tiene como propósito detenerse sobre los parámetros sociales actuales". Una suerte de juego de espejos de la realidad social y personal que, desde sus propias vivencias, plantean los noveles artistas, con obras echan mano a diferentes lenguajes, desde la fotografía al videoarte, pasando por la pintura, las instalaciones lumínicas, el fotomontaje, el bordado y la xilografía. Desde y con ellas, exploran temáticas actuales interpelándolas y, por qué no, interpelando también al espectador, respecto de las obras y de los mismos asuntos en los que hacen foco. Así podrán observarse propuestas que aluden al feminismo, a la violencia, al género y a los cánones de belleza por ejemplo, entre otras que hacen referencia a temas ecológicos, al fútbol y a la interculturalidad.



"Es una muestra muy contemporánea. El fin de esta asignatura, que se complementa con Artes Visuales I, es cerrar el proyecto de investigación que ellos mismos desarrollaron y escribieron; y ejecutarlo en tiempo y forma, salir a mostrar lo que hacen haciéndose cargo de todo lo que significa montar una muestra, desde buscar el nombre y logotipo hasta la curaduría. Son muchos, con muchas ideas y temáticas distintas: por ejemplo hay una alumna que trabaja con nombres de mujeres que murieron por violencia de género, unos chicos que, con dibujos y animaciones, abordan el modo en que la sociedad los contempla a las personas trans, como deformidades o monstruosidades; otro que fotografía a personas gordas con un trasfondo erótico que desafía los cánones belleza-fealdad; y también se aborda el reciclaje, por ejemplo", comentó a DIARIO DE CUYO Limerutti, para quien es muy importante la posibilidad que les brinda la UNSJ de trabajar e interactuar con la sociedad en total libertad. "Estamos ante la nueva generación de artistas sanjuaninos, son chicos de 20 - 25 años cuya mirada sobre la realidad y sus modos de interpretarla son distintos a los de los ya consagrados y muy interesantes", subrayó Limerutti.

Ivonne Di Césare: Grabado. Activismo feminista





Agostina Tinto: fotos bordadas

Facundo Farías: Collages con desechos propios

Luciano Manchinelli: Cuerpos no hegemónicos

Julián Vargas: escritura como imagen

Sofía Pereyra: Collages bordados y cosidos