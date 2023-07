Discípulo de Juan Carlos Abraham que se radicó en Bélgica, desde donde se convirtió en un referente del tango, Sergio Molini -recientemente reconocido en Francia por su labor como coreógrafo- regresó a su tierra natal para montar un nuevo espectáculo junto al Ballet Municipal de Capital San Juan Nuestro Tiempo, que dirige Gerardo Lecich. DiosLinda es el nombre de esta propuesta de tango fusión que estrenará el 23 de julio. Es la primera entrega de un proyecto más ambicioso que el internacional artista sanjuanino dedica a la Difunta Correa, con una mirada particular y que en un punto funde con el legado espiritual que le dejó su maestro. "Propone una reflexión sobre la búsqueda de un florecimiento de los valores esenciales y una renovada valoración del amor humano... lo único que finalmente salvará al mundo", anuncia la invitación.

"Es un proyecto que vengo pensando hace mucho tiempo, que reúne tango, folclore y danza contemporánea. Se los propuse a Gerardo y a Marian (Abraham, integrante del Ballet e hija de Juan Carlos) y aceptaron, así que ahora que volvía a San Juan, aprovechamos para realizarlo y estamos trabajando muchísimo, de cinco a ocho horas por día", contó Molini antes de profundizar en su idea. "Yo quiero mucho a la Difunta Correa y lo que hizo me inspira un montón y me recuerda a Juan Carlos, a su idea del amor. Deolinda murió por amor, un amor sin límites, sin cálculos, sin medir las consecuencias; y Juan Carlos pensaba, y me lo dijo antes de morir, que lo único que va a salvar al mundo era el amor, eso me quedó grabado. Han dejado los dos una herencia de amor... Y pienso que todos tenemos algo de esa Difunta Correa y de ese Baudilio en algún lugar", comentó a DIARIO DE CUYO el artista, que una vez planteado el concepto, dio idea de cómo lo lleva a escena en su lenguaje, la danza.

"Todo el mundo conoce la historia de la Difunta, no vengo a contar eso sino cómo a mí me atraviesa respecto de mis vivencias. Comienzo con la muerte y termino con la vida, porque ella falleció y allí comenzó a vivir en todos nosotros, sin tiempo, sin lugar. Hay un personaje principal, pero en realidad todas las chicas son la Deolinda y todos los chicos son Baudilio, contando distintas historias en diferentes escenas, con distintos elementos, pero que al final están todos unidos", marcó el coreógrafo. "Y lo que tiene de interesante también es que no está tan explicado, como suele hacerse. Más allá de lo que propongo, cada uno pude hacer su propia interpretación y eso es muy bueno. Por ejemplo, cuando se llevan a Baudilio utilizo una canción de Atahualpa Yupanqui que habla sobre la injusticia, que estuvo prohibida durante la dictadura y seguramente provocará impresiones diferentes en el público. Creo que en arte hay que tener libertad, uno de hacer y el otro de sentir", añadió el sanjuanino, que no escatimó elogios para los bailarines, "que hacen danza contemporánea, folclore y tango, cosa que no es muy fácil conseguir".

Molini, a la derecha, en uno de los ensayos con los bailarines sanjuaninos.

"Somos 10 parejas y es una historia contada en distintas etapas, con diferentes protagonistas, a través de milonga, zamba, música clásica... Partimos de una mirada a la Difunta que no es la histórica, sino de esa Difunta que de alguna manera replicamos, en el coraje, en jugarnos la vida sin pensar en las consecuencias... Y queremos transmitir que ese amor hará que crezcamos como seres humanos y nos salvará", aportó Lecich, en la dirección del espectáculo.

"Para mí es muy emocionante porque hay algo de mi papá en esta propuesta. Sergio lo tiene muy presente siempre y él es una persona muy importante en nuestra familia, porque fue quien estuvo acompañando a mi padre sus últimos momentos en el sur. Y también me parece muy valioso que quiera hacer su espectáculo acá, entre su gente que lo vio partir a Europa hace tanto tiempo, pero con la que sigue compartiendo el arte", valoró Marian Abraham.



La previa

DiosLinda será la segunda parte del espectáculo "Tango, testigo de vida", que tiene una duración total de 70 minutos y que abrirá con la actuación de Concertango, grupo dirigido por el maestro Juan José Olguín y que contará con la voz de Ricardo Bazzetti y la actuación del ballet San Juan Nuestro Tiempo, en una secuencia de tangos instrumentales, bailados y cantados.

"Esta parte es un show de tango más tradicional, de bailarines, cantantes y músicos, que quisimos hacer aprovechando que se ha formado este grupo con músicos increíbles, Pablo Grosman en violín, Hugo Figueroa en guitarra, Leo Grosso en contrabajo, y por supuesto Juan José en bandoneón. No me quería perder la oportunidad de trabajar con ellos apenas se pudiera y mis bailarines también lo querían, así que por eso hacemos la primera parte con ellos", comento Lecich sobre esta previa de aproximadamente media hora, que dará paso al estreno de Molini.



El dato

"Tango, testigo de vida". La cita es el domingo 23 de julio a las 20.30 hs en el Teatro Sarmiento. Bono contribución de $1.500.