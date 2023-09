Coro Arturo Beruti. La agrupación sumará un importante lauro para destacar su trayectoria.

Para seguir festejando sus cincuenta años cantando, el Coro de Cámara Arturo Beruti fue distinguido por la Organización Federada Argentina de Actividades Corales (OFADAC), que junto al Senado de la Nación, reconoce la trayectoria de agrupaciones que cumplen bodas de oro. Por lo que este viernes, en el Salón Azul de la Cámara Alta, el coro sanjuanino está dentro de los 20 de todo el país que serán galardonados, junto a 50 directores.



"Es importante, porque también es proyectar a nivel nacional la trayectoria del coro durante 50 años sostenidos, de música, con logros y atravesando dificultades. Es una larga vida, que ha tenido de todo, pero el balance principal es la maravilla de todo lo que hemos hecho", dijo a DIARIO DE CUYO la directora del Beruti, María Elina Mayorga.



Respecto a cómo fue incluido el coro local en esta quinta edición de los premios, Mayorga explicó que en el mundo coral están todos en contacto, pero que seguramente siguieron sus publicaciones en las redes, donde se han venido contando las actividades de la celebración por los 50 años.



"En cierto sentido nos tomó por sorpresa, sí, porque no somos parte de la organización. Yo no tenía presente si este año se haría o no la distinción. Estaba desconectada de eso, así que en ese sentido sí me tomó de sorpresa" aseguró la directora, que viajará a Buenos Aires junto a dos integrantes.



Para seguir con la celebración, Mayorga adelantó cuáles serán las próximas actividades de la formación. "Lo que queda es un concierto el 19 de octubre junto a ex coreutas y artistas invitados. Luego, el coro hará una gira de conciertos en Misiones, actuando en la Catedral de Posadas y de Oberá" detalló.



En noviembre, Mayorga fue invitada a dirigir, por primera vez, en Estados Unidos. Será para completar la experiencia de intercambio que tuvieron con la presencia del director Jeffrey D. Francom, que estuvo aquí hace unos meses, y hora será la directora sanjuanina quien brinde conferencias y dirija dos coros que dependen de la Universidad de Postdam en Nueva York, a donde pertenece Francom, que son un coro universitario y uno comunitario de casi 200 personas". Estoy muy contenta con esta oportunidad profesional de dirigir en Estados Unidos", cerró.



> OTRO ROL

Además, Mayorga fue convocada para desempeñarse como manager artística en giras corales. Ayer recibió al director del coro de Missouri, Cameron LaBarr y a Roland Zuehlke, presidente de Perform Internacional, es una empresa que se especializa en la organización de giras corales. "Me contactaron hace algunos meses, a ver si podía ser la manager artística, ellos hacen la logística, pero mi trabajo sería generar las giras desde el punto de vista artístico. Es una cosa muy importante, porque es un reconocimiento que llega desde Estados Unidos sobre la confianza y la trayectoria en organización de conciertos" dijo.