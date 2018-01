La It Girl, hija de Marcelo Tinelli, hizo un descargo público en sus redes sociales porque le robaron en Punta del Este. Lelé sufrió el hurto de su cartera y denunció que fueron los mismos empleados quienes lo efectuaron. "A los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió para sus 3 millones de seguidores en Instagram. Por lo que pasó un gran dolor de cabeza y un mal momento en plenas vacaciones.