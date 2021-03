Cacho Garay

Aunque bajo estrictos protocolos que incluyeron menos personas en escena (lo que obligó un cambio de formato en grupos más numerosos), distanciamiento y aforo reducido, los productores locales de espectáculos -uno de los sectores más golpeados por la pandemia- celebraron la flexibilización que les permitió volver a traer artistas nacionales. El buen tiempo y la cantidad espacios que había y que se abrieron en varios departamentos (entre ellos, boliches, quintas y salones de fiestas devenidos a restaurantes) ayudaron a concretar esta vuelta al ruedo después de casi un año parados. Afortunadamente contaron con la buena respuesta de los sanjuaninos, que ávidos de distracción acudieron a las convocatorias. Sin embargo, con el inminente fin del verano y el cambio de estación, tiempos de incertidumbre se avecinan para el sector. Es que según manifestaron en charla con DIARIO DE CUYO, no hay tantos espacios cerrados en la provincia y menos aún de tamaño considerable como para que el aforo permitido deje un beneficio. Si a esto se suma que todavía no han habilitado teatros como el Bicentenario o el Sarmiento, ni el Auditorio Juan Victoria -medida que algunos cuestionan, comparando en forma directa con la habilitación a los cines, que tienen un sistema de platea similar-, el panorama se complica un poco más.



"El problema que vemos los productores es dónde trabajamos en el invierno. Hasta ahora ha sido al aire libre, porque hay varios espacios abiertos y con mucha capacidad. Por ejemplo en Tierras Negras en Pocito y en Las Moras en Albardón, podés tener hasta 200 personas; finca La Cabaña hasta 500... y además podemos hacer distintos departamentos. No sé dónde vamos a poder trabajar siguiendo esta línea en el invierno, porque hay muy pocos salones cerrados con gran capacidad, como para que el 30% que podemos ocupar signifique un número mayor de gente que permita bajar el costo de las entradas. De lo contrario, a menos gente, más cara tiene que ser la entrada para poder cubrir el show y hacer una diferencia", comentó a DIARIO DE CUYO Adrián Messina, responsable de varios números folclóricos que han llegado a San Juan. "Esperaremos que a medida que pase el tiempo se vaya flexibilizando más y ver si para el invierno autorizan un poquito más de gente en lugares cerrados", añadió Jhonny Castro, del palo del rock y uno de los que abrió el fuego apenas se levantó la restricción. "Hay pocos salones y habrá que ver qué está habilitado y si se autoriza un poco más de cupo, esa es la expectativa que tenemos los productores hoy", añadió Castro, quien contó que "hicimos tres o cuatros shows por mes y la gente ha respondido bien. Esperemos que se mantenga".

Canto 4, junto a Cacho Garay fueron dos de los shows que llegaron en verano, al salón El Prado; y al aire libre en Viñas de Tocota, respectivamente.



Octavio Battías coincide con sus colegas. "El tiempo ya cambia las condiciones al aire libre. No hay muchas salas cerradas y es un presupuesto alquilar un salón y ponerle todo para hacer un buen show, que se escuche bien por lo menos; y donde entren mil personas para poder meter trescientas... Se te van los costos, pero será la forma de seguir". Y también en consonancia con sus compañeros de rubro, sostuvo que "con los teatros no habilitados se acortan las posibilidades. ¿Por qué no contar con el Auditorio o el Teatro Sarmiento, si ya están los cines? No me parece una idea loca. Hay que manejar el ingreso y la salida, obviamente, pero creo que se puede laburar de manera ordenada con todos los protocolos para que sea seguro para el público y el artista".



"Por ahora no hay nada planeado para el invierno, no sabemos qué pasará así que estamos en el día a día. La verdad es que estamos con bastante incertidumbre por el tema de los lugares cerrados, cuándo y cómo se permitirá y todo eso", se sumó Ale Abecasis. "Nosotros no hemos trabajado nada bien, ha sido muy difícil, los costos no te dan, es muy complicado... Pero bueno, habrá que adaptarse y esperar que esto vaya mejorando, también para nosotros", manifestó.



Con más espectáculos ya en cartelera (ver aparte), los productores independientes tienen esperanzas de que el usualmente cordial otoño sanjuanino les permita extender un poco más su programación en los lugares al aire libre antes que el frío obligue a cobijarse en salones cerrados. Y de este modo, recuperar algo del tiempo y del bolsillo perdidos, en un hombro a hombro con los artistas, que también están expectantes por lo que sucederá en los próximos meses y cruzando los dedos para que el buen tiempo acompañe. Y es que también ellos tuvieron que acomodarse para salir de la virtualidad y poder seguir pisando escenarios y encontrarse con su gente fuera de sus lugares de origen.



"Esto es charlar con los artistas, amoldarse a la situación. Económicamente no es bueno, es mantenerse y dar continuidad, que te ingrese lo mínimo, pero seguir trabajando", expresó Castro. "Mirá Canto 4, 15 personas acostumbradas a festivales grandes, se transformó en los 4 cantantes y una camioneta; y vino a la provincia para hacer 4 o 5 shows en un formato más acústico. Así todo. La vamos llevando, no tenemos otra opción", ejemplificó Messina.



Lo que sigue

La agenda local sigue sumando algunos espectáculos para lo que queda de marzo y abril, por el momento. Entre los que llegarán próximamente a la provincia están Iván Noble (el 26 de marzo en quinta Nazareno), Luis Salinas Trío (el 27 de marzo en La Kelita), Marcelo Moura (principios de abril, en el marco de la gira Cuyo), Hilda Lizarazu (abril), Viejas locas x Fachi (mediados de abril), "El Indio" Lucio Rojas y Ahyre. También habrá shows de indie y electrónica.

>> ELLOS DICEN



Adrián Messina

"Con el artista hablamos permanentemente, muchos quieren venir pero se nos está terminando la época al aire libre. Lo que se está pensando es ver todos los salones cerrados que hay, que los habiliten; y ver la forma de que puedan aumentar la cantidad de gente en esos espacios".



Jhonny Castro

"Creo que lo peor ya pasó y que va a ser un poco más flexible a medida que pase el tiempo. Eso favorecerá la parte económica de todo este rubro tan castigado. Y ver si para el invierno ya autorizan un poquito más de gente en los lugares cerrados, aunque hay hay muy pocos salones".



Ale Abecasis

"La verdad es que estamos con bastante incertidumbre, pero bueno, habrá que adaptarse a lo que hay y esperar que todo mejore. Salones con capacidad, hay muy pocos y el punto es que mientras más gente va, más barata podés vender entradas... Pero sí, la idea es seguir apostando".



Octavio Battías

"Adaptarse a los tiempos y buscar soluciones, tratar de seguir laburando y meterle la mejor. Ver si podemos llegar al 50% de salones, con todos los protocolos, que sea seguro... Quisiera creer que lo peor ya pasó, ojalá que sí, pero no sé qué va a pasar, hay mucha incertidumbre".