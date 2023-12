El artista sanjuanino Carlos Gutiérrez es el centro de una publicación escrita por el artista, docente y curador Alberto Sánchez Maratta, quien analiza la obra del joven talento de la colección Cabe el desierto, de la editorial LES. La presentación de la publicación será esta tarde, en el Auditorio del Museo Franklin Rawson, a las 19 hs.



A propuesta de la editorial Sánchez Maratta puso manos a la obra para analizar la obra de Gutiérrez -quien fue su alumno antes de recibirse de Artes visuales (UNSJ) y tesista- que destaca por su originalidad. "Siempre me interesó su trabajo porque él ha elegido materiales que no son habituales en las artes, trabaja con materiales de construcción, MDF, Durlock, artículos de ferretería... y algo que es más tradicional en las artes contemporáneas que son objetos encontrados. Una vez que toma los materiales les dedica muchísimo tiempo a estudiar la relación entre ellos, no sólo estéticas, sino que como sabe mucho de construcción, conoce de resistencia. Es muy interesante porque es un trabajo que está a medias entre las artes visuales, la arquitectura y obras en construcción. Es un híbrido", explicó Sánchez Maratta a DIARIO DE CUYO como anticipo del ensayo que realizó, que contiene un profundo análisis sobre tres conceptos que traza sobre la obra: Infancia, Memoria y objeto".

Alberto Sánchez Maratta.



Para Gutiérrez, que vive en Bahía Blanca hace unos 5 años y que ha recibido varias distinciones por su obra, siente emoción por el lanzamiento de este libro sobre él. "La existencia de la editorial LES es fundamental para el desarrollo y estudio del trabajo artístico en nuestra provincia y para mí es una alegría enorme formar parte de esta edición. Lo importante aquí es que estamos construyendo conocimiento desde nuestros lugares, con nuestros recursos y potencialidades. Alberto Sánchez Maratta ha construido un texto precioso, muy agudo en su análisis y a la vez accesible; le estoy enormemente agradecido" aseguró el artista, que hoy estará presente en el museo y ahondó en el efecto de la publicación. "Me parece que nos lleva a pensarnos de formas intergeneracionales y a la vez cambia el paradigma del artista como creador que tiene que llegar hasta un cierto punto para ser reconocido. Entiendo este libro como un trabajo de aprendizaje, como un ejercicio que se da junto a personas que admiro y con las que podemos compartir pensamientos" puntualizó Gutiérrez.

Carlos Gutiérrez.



Sobre la elección de materiales no convencionales para sus piezas, Carlos dio sus fundamentos. "Como artista pienso de formas bastante fluidas e intuitivas. Construyo mi obra como si estuviese construyendo una casa, material y poéticamente hablando. Para mí todos los materiales del mundo conforman un manantial de ideas y no me interesa plantear restricciones sobre las cosas que uso. Dicho de otro modo, me gusta pensar que las técnicas que tradicionalmente pensamos como artísticas parten de un recorte y en tanto tal, puede ser reconfigurado. Entonces todos podemos producir piezas artísticas con cualquier herramienta que nos sea disponible" aseguró.



El libro ha sido editado de manera digital y puede ser descargado sin costo en el sitio de la editorial LES (www.leseditorial.net).



"La editorial surgió como un proyecto que procura publicar producciones artísticas y textos teóricos referidos a las producciones artísticas y culturales en general, de producciones sanjuaninas o de escritores, investigadores sanjuaninos, promover la producción que se genera en San Juan. En la colección 'Cabe el desierto', lo que hacemos es generar estos cruces entre un artista y un teórico que escriba sobre la producción del artista elegido. Este es el sexto libro de la colección" contó a este diario Mariana Olivares, magíster en estudios culturales y Lic. en artes visuales, que junto a su hermana Melisa (estudiante de Sociología), Vanina Rodríguez (doctora en Filosofía y Lic. en Artes Visuales) y Diego Garcés (antropólogo) integran el grupo que impulsa LES.