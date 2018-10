Dibujante, artista plástico, un melómano amante del buen jazz (fan incorregible de Sydney Bechet y Pee Wee Russell) y también periodista gráfico, Hermenegildo Sábat falleció ayer a los 85 años, en su casa mientras dormía, según se conocieron los primeros reportes obituarios en los principales matutinos porteños.



El caricaturista de origen uruguayo es reconocido por su trayectoria artística, en la que se destacaban sus ilustraciones de editoriales y columnas de Clarín, desde 1973 de manera ininterrumpida. Su primera etapa profesional estuvo marcada por los trabajos realizador para las clásicas revistas de actualidad de la década del 60 y 70, como Primera Plana y Crisis; y también colaboró para el diario La Opinión. Entre sus logros internacionales, recibió premios como el Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) otorgada por el propio Gabriel García Márquez y finalmente, el premio Konex de Brillante, el año pasado. Desde muy joven, con 15 años comenzó a publicar sus primeros dibujos en el suplemento Pulgarcito, del diario El País de Uruguay. Ya daba por aquel entonces las primeras luces de su talento. Pero a los 33 años de edad, rechazó la propuesta de ser jefe de redacción de aquel medio uruguayo y tomó la drástica decisión de dar el gran salto del charco y en 1971, se incorporó a La Opinión que dirigido por Jacobo Timerman, en la que estaban las mejores plumas de la época. Dos años después, ingresaría a Clarín y tuvo una labor ininterrumpida hasta el día lunes de esta semana. Entre sus perlitas de la profesión y ese amor irrefrenable por todo lo que estuviera relacionado al arte se anotan sus conversaciones con Jorge Luis Borges; sus intercambios epistolares con Julio Cortázar; y las fiestas con Truman Capote. Cuentan sus compañeros de redacción, que "Menchi", como lo apodaban, fue a trabajar a la redacción, como lo hacía todos los mediodías y lo despidieron al terminar su tarea, sin saber que sería la última vez en verlo. Su muerte fue inesperada. Al poco tiempo de conocerse la noticia, destacadas figuras de la política, el deporte, el periodismo y la cultura le brindaron mensajes de agradecimiento por las redes sociales.

FRASES

SABAT



"Aproveché una distracción, el anuncio del Mundial '78. Y le agregué a Joao Havelange, al trío que formaba la junta militar. Yo miro las cosas que hice en esa época y pienso que es casi un milagro estar vivo. Claro que no fue gratis. Me hicieron llegar al diario una cinta con la voz del represor Guillermo Suárez Mason, que decía: "Si ese boludo insiste con los dibujitos, lo metemos en un avión y lo tiramos en la mitad del río".





'En mi familia siempre nos guiamos por las palabras del mejor uruguayo que existió, José Gervasio Artigas, cuando dijo 'con libertad no ofendo ni temo''.

(Uruguay Integrado, 2017)





Dixit



"A lo largo de más de 40 años nunca me dijeron lo que tenía que hacer. Yo estoy agradecido por eso, y hasta a veces me siento culpable, porque uno no siempre acierta. Eso también humaniza el trabajo. Hay que tener en cuenta que los destinatarios son los lectores; entonces, hay que tener mucho respeto por los lectores".





"A mí me han criticado por ser generoso y entregar mis dibujos sin cobrarlos. Una cosa importante, y yo lo practico día a día, es firmar el trabajo. Uno tiene que hacerse responsable de lo que ha hecho; no es una firma para vender, no. Es para hacerse responsable".

(La Nación, 2018)