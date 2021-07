Nota de TN

Mercedes Morán parece ser una fiel televidente de La Voz Argentina. Queda maravillada con algunos participantes pero tres integrantes del jurado le resultan poco divertidos. Así lo dejó en claro en un tuit donde expresó que “le aburre la familia”, en referencia a Ricardo Montaner y sus dos hijos, Mau y Ricky.

El músico se sorprendió bastante al leer el comentario y no dudó en salir al cruce. Se mostró decepcionado porque la consideraba una de sus actrices favoritas y le dejó un mensaje lapidario que despertó varias reacciones entre los seguidores de la protagonista de Gasoleros.

“Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene del carácter que le pones a todos tus personajes. Tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, respondió molesto.

Un seguidor le pidió que se bancara la opinión de Morán y lo cuestionó por difundir la idea de “un Dios castigador”. Otro dijo que los Montaner eran infumables, y el intérprete se burló: “Aquí nadie fuma”. Lo más picante llegó cuando alguien le dejó un comentario con una falta de ortografía: “Sí aburren. Que se vallan”. Él no lo toleró y dijo: “Escribamos bien”.

Varias personas fueron sumando sus quejas contra el famoso clan y Ricardo se tomó todo el tiempo del mundo para responder. Más tarde también le hizo frente a quien pidió que pusieran “a los Ortega en vez de importar”. El jurado no se demoró en aclarar que es argentino: “Yo soy tuyo aunque no me quieras. De Avellaneda nomás y de #ValentinAlsina. Háblame de importados”.