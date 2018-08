Batacazo. Lorenzo Ferro en una de las escenas de El Ángel.



Después de un primer semestre flaco para las producciones nacionales, Agosto parece traer un respiro al cine nacional, ya que las producciones argentas ocupan los dos primeros lugares. Recién comenzado el mes, El amor menos pensado, protagonizada por Mercedes Morán y Ricardo Darín- en un doble rol porque también es coproductor del filme- tuvo un excelente lanzamiento en la primera semana de este mes. Luego, en la segunda semana en cartel vendió 14.722 entradas en 239 pantallas, lo que representó una caída de 37 por ciento con respecto a su estreno, según los datos aportados por Ultracine. La baja tuvo que ver con el estreno de El Ángel, que hizo enloquecer la taquilla a su favor. La apuesta de Luis y Sebastián Ortega para mostrar la vida criminal y el ocaso del famoso asesino Carlos Robledo Puch, acaba de anotarse un par de renglones en la historia del cine nacional.



La trama basada en la biografía escrita por Roberto Palacios, -quien además fue co-guionista- recrea los hechos delictivos cometidos por Puch, preso por 11 asesinatos, alcanzó en los primeros días 44.550 espectadores en todo el país; una cifra alta, si se tiene en cuenta todas las películas en cartel sumaron 78.935 entradas. Estas cifras representan para El Ángel el mejor debut argentino para una película no protagonizada por alguno de los números puestos Suar-Darín- Francella desde Gilda: no me arrepiento de este amor, en septiembre de 2016.

Darín y Morán en El amor menos pensado.

Así, el debut cinematográfico de Lorenzo Ferro (19), acompañado por Peter Lanzani y Chino Darín, no podría haber ocurrido de la mejor manera. Porque al éxito de taquilla se suma un dato que la ubica en un lugar importante y es que la cinta dirigida por Luis Ortega- producida por Underground de su hermano Sebastián- logró concretar el mayor copiado de la historia para una película argentina, al proyectarse en su primer día en 327 pantallas y se esperaba que llegaría a 400 este fin de semana.



Habrá que esperar cómo se comporta el público mientras siga en cartel el filme. Mientras tanto El Ángel- que ya se presentó en Cannes- probará suerte en septiembre en el Festival de San Sebastián donde formará parte de la programación de Perlas y competirá por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián.