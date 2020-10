Con una reunión de prensa desde su casa, acompañado de sus médicos de cabecera; ayer, el "Chaqueño" Palavecino se mostró por primera vez a los medios y a sus seguidores en un video que grabó para contar su experiencia con el coronavirus. Ya en su casa, después de días en terapia, al sufrir leves desmejorías en su estado general que lo forzaron a ser internado el 17 de septiembre, luego de dar positivo 5 días antes; el cantor relató en carne propia cómo es padecer la enfermedad y, sobre todo, cómo logró superarla habiendo sido ingresado en un estado crítico.



"Me sentí contenido por la gente, las cadenas de oración y los profesionales, en un momento crítico y difícil para cualquier persona, en donde uno está peleando por vivir, ahí es que uno se da cuenta lo que vale la vida", expresó Oscar Esperanza Palavecino, relatando que fue uno de sus doctores el que lo "obligó" a internarse en el Centro de Salud de Alta Complejidad IMAC, cuando comenzó a sentir síntomas preocupantes mientras cumplía con el aislamiento en su casa de Rosario de Lerma (Salta).



"Gracias al doctor y su apuro, le ganamos al tiempo", agregó el artista, que explicó que recibió oxígeno y fue tratado con transfusión de plasma e ibuprofenato de sodio inhalado, medicación que se consiguió luego de comunicarse telefónicamente con el periodista Baby Etchecopar que lo contactó con Alexis Doreski, neumonólogo y miembro de la Fundación Respirar. "El ibuprofeno ha sido para mí una de las ayudas grandes. Cuando yo ya me venía en picada, a 200 kilómetros por hora, eso me ayudó a frenarme", subrayó.



"¡Ojalá esto nos ayude y nosotros entendamos un poco que no es joda! Yo lo viví en el cuero mío. A la gente le digo que se lo tome en serio. Vi gente joven irse y gente grande quedarse. Yo me cuidé lo máximo que pude, pero en algún momento me contagié. Estuve en una lucha de vida o muerte. Ahora, estoy aquí ¡Gracias a Dios! Soy otro", mencionó el astro que agradeció a quienes colaboraron con él.



"Espero que no me suceda nuevamente esto, no sabemos cuándo pasará. Es una incertidumbre terrible. Pero puedo contar el cuento. Estoy de vuelta", añadió visiblemente afectado por la situación.