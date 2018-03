Un recital, poco más de dos horas de música, 24 temas, entre 200 y 300 mil espectadores, dos muertos. Cinco indicadores que sintetizan la última aparición del Indio Solari sobre un escenario, junto a sus fundamentalistas del aire acondicionado, el 11 de marzo de 2017 en Olavarria. Hasta ahora, una más en el espinel de una larguísima y riquísima historia en la música; desde ahora, la última para siempre.

Así lo reveló al periodista Sebastián Ramos, de La Nación, el mánager del Indio, Julio Sáez, quien aseguró que ya no habrá más recitales del músico, de 69 años. "¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va a pasar...", aseguró Sáez, quien agregó que buscarán "alguna forma digital para reemplazar ese contacto". "Pero para eso todavía falta", concluyó.

Sáez, quien en los '70 fue parte de la banda Plus, también integrada por Saúl Blanch y Hugo Racca, advirtió también que no cree que el Indio, quien padece la enfermedad de Parkinson, vaya a dar más reportajes. "Pronto saldrán sus memorias, y en parte él va a hablar a través de eso. O quizás de algún otro mensaje a través de Marcelo Figueras, quien escribió su biografía", dijo.

La noticia coincide con el reciente adelanto de la tapa, la ficha de músicos que participaron en la grabación y la lista de títulos de las que serán las canciones de El ruiseñor, el amor y la muerte, el próximo álbum de Solari, también reveladas por Figueras luego de una "filtración".

Sin embargo, para aplacar las expectativas y los rumores que daban por seguro su lanzamiento durante marzo, Sáez aseguró que aún no hay una fecha cierta de edición del nuevo trabajo. "No hay nada en concreto, porque aún está en proceso. estamos cerca, pero no sabemos bien cuándo saldrá", amplió.