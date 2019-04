Representantes del género. Los anfitriones de Fractal con integrantes de Nu Vox y Cuba. (créditos Marcos Urisa)



Proclamado por la Conferencia General de la Unesco en noviembre de 2011, el Día Internacional del Jazz tendrá sus actos inaugurales en Australia proyectándose a más de 190 países de todo el mundo, y San Juan no será la excepción. Esta noche, a las 21, el Auditorio Juan Victoria temblará con el swing de Fractal en sus formatos Latin Jazz y Big Band, con entrada gratis.



Del movimiento participará el grupo Nu Vox con su canto gospel y los Cuba, un dúo de artistas provenientes de la isla que aterrizó hace cuatro meses en la provincia. Y con la idea de abrir la cancha a otras disciplinas que se tiñeron del género -cuya ciudad madre fue Nueva Orleans a fines del siglo XIX- también contará con la muestra de fotografías de Yudith López y un concurso de afiches con estudiantes de Diseño Gráfico de la UNSJ.



"Estamos trabajando desde febrero muy a full. Al Jazz Day recién en 2018 pudimos festejarlo con una función en el Rectorado de la UNSJ. Este año, será el primero con una puesta más formal y mucho más grande en la sala del Auditorio. ¡Va a ser grandioso!", mencionó Natacha Cruz, productora de la agrupación propulsora de la iniciativa, luego de su integración a la fecha que impulsó la Unesco y se conmemora cada 30 de abril a nivel global.



Luego de completar formularios, enviar material y proponer un programa para su concreción anual en su lugar de origen, los Fractal quedaron inscriptos como organizadores del Jazz Day, declarado de Interés Social y Cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia. El acontecimiento tendrá a unos veinte músicos en escena y será con entrada gratis; con grandes expectativas de que se lleve a cabo en el complejo todos los años.



"Para formar parte, nosotros presentamos un plan en la Unesco con la puesta en práctica de algunos de los valores del jazz como la integración y la educación, con artistas jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a una educación formal. Nosotros los integramos, les proporcionamos herramientas necesarias y los incentivamos a tocar este ritmo, no hay educación en jazz en la provincia, entonces nos pusimos al frente para brindar aprendizaje no convencional y algunos de esos chicos ya están en la Big Band", apuntaron desde Fractal, conjunto que viene de tocar en Thelonious y el Club de Jazz de Santiago de Chile encabezado por su fundador, el trompetista hondureño Elmer Meza, que estrenó el proyecto Fractal en 2016 sumando a Manuel Páez en guitarra y Sebastián Páez en contrabajo para consolidar las raíces de una formación que también incluyó a nuevos valores como Jeremías Cortéz, Luis Castillo y Matías Araya para la Big Band.



Para el creador de Fractal, esta segunda movida en el marco del Jazz Day es un sueño hecho realidad. "San Juan enciende la luz en el mapa de Latinoamérica por el festejo del día internacional, como una de las cuatro provincias en la que se lleva a cabo. Esto es aún más gratificante, es emotivo que podamos hacerlo de manera independiente", afirmó Elmer Meza.

¿Por qué se celebra?



El 30 de abril fue instaurado Día Internacional del Jazz por la Conferencia General de la Unesco en noviembre de 2011. La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa, motor para la paz, la unidad y el diálogo, y forma de libertad de expresión que promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. La iniciativa fue de Herbie Hancock, embajador de buena voluntad de la institución.