Martín Alejandro Fabio, popularmente conocido como "El Mono" de Kapanga, fue uno de los invitados, el sábado por la noche, del ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar.

El cantante, quien está alcanzando actualmente una gran popularidad con su participación en el reality gastronómico de famosos, MasterChef Celebrity, se sinceró sobre la separación de su esposa en el segmento inicial del programa nocturno, Punto de encuentro.

El conductor pidió que dieran un paso adelante quienes "pudieron reinventarse tras una separación", y el Mono hizo lo propio, para luego contar cómo atravesó la separación de su esposa, Carla, con quien estuvo casado 20 años y a quien conoció en el primer recital de Kapanga.

"Fue hace tres años. Un día ella decidió tomar otro rumbo, y a mí se me cayó el mundo", contó. "Era mi compañera de toda la vida, yo ya tenía mi futuro acomodado, me veía con ella en ese futuro", manifestó. Cuando Andy le consultó si se vio venir la ruptura, el Mono contó que, en cierto modo, sí lo hizo. "El hombre actúa por impulso, pero la mujer cuando toma una decisión, lo hace con tiempo", expresó, remarcando que su exmujer ya había hecho el duelo antes de separarse. "Pensé que me moría de dolor", apuntó.

Por otro lado, si bien aclaró que no se darán una segunda oportunidad a pesar de que ambos están solos porque "ya no hay amor", mantienen un buen vínculo. "Nos llevamos muy bien así como estamos. Yo sigo juntando llaves para hacerle un monumento de bronce porque las que me bancó a mí... se lo agradezco mucho", añadió, al reconocer sus infidelidades.

"Soy como el animal, el hombre por naturaleza. Los únicos animales que son fieles son los cóndores y los hipocampos. Después, ninguno. La raza humana, incluida", concluyó.