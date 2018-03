Durante el verano, el Municipal realiza trabajos de mantenimiento en la sala mayor; y próximamente se incorporarán nuevos módulos de iluminación.

'Pienso que llegará el día en que en una mesa familiar, el tema de conversación sea la experiencia de estar en el teatro. El chico toma una clase de hip hop, la chica pueda hacer un casting para un espectáculo de danza, el papá asista a un concierto, la mamá vea una obra, los abuelos se emocionen con una película. Ese es mi sueño, que el teatro esté presente e involucre a toda la familia sanjuanina'. Ese es el horizonte que se trazó como objetivo el nuevo responsable en administrar los destinos del Cine-Teatro Municipal de San Juan. Aunque permanece en el puesto de subdirector, Javier Gómez tomará la posta que dejó Andrea Terranova, quien asumió recientemente como directora de cultura del municipio capitalino. En sus manos, estará el timonel de este complejo cultural para darle continuidad a la gestión que vienen realizando desde que fue recuperado en 2010.

Gómez dio a entender que el Teatro Municipal mantendrá el perfil como un espacio que integre e incluya a gran parte de los artistas locales, del circuito independiente, sea en teatro, danza, música y otras disciplinas.



'Desde que entramos, Andrea y yo, en el 2010, la gestión fue construyéndose año a año, gracias al apoyo del secretario de cultura Luis Meglioli, que nos dio la libertad para trabajar plenamente. Tuvimos aciertos y otras veces no tanto. Pero como responsables estuvimos al frente de un avance técnico y profesional que hace mucho tiempo no existía', contó el subdirector a DIARIO DE CUYO. La dinámica de las propuestas seguirá sosteniéndose con los ciclos de música, danza y teatro, el programa de residencias y las producciones propias. Además, anunció que para la segunda mitad del año, se habilitará otra sala para contar con un segundo escenario, destinado a espectáculos más chicos y como espacios de ensayo y laboratorio creativo.



'Tendremos unas 20 fechas disponibles a lo largo de este año. El programa de residencias, que da respuesta a las necesidades de los artistas sanjuaninos que no tienen espacio físico, sirvió para los grupos que puedan experimentar, ensayar y desarrollar una puesta y que a la vez, la obra ayuda también a consolidar el propio espacio', explicó Gómez. En el medio de esto, están los homenajes a las figuras de la música nacional. Tras el éxito de esta fórmula de integrar a los músicos locales de diferentes géneros para hacer covers de Mercedes Sosa, Luis A. Spinetta y Gustavo Cerati, está en carpeta realizar cuatro conciertos más para este año con su correspondiente grabación sonora y audiovisual. El primero será el tributo a Charly García, a fines de abril. 'Los homenajes responden a una iniciativa política del intendente Franco Aranda, él propuso esta idea y la llevamos adelante, hasta ahora participaron 110 músicos y con los nuevos proyectos esperamos un número mayor de artistas este año'.

La segunda sala, de menor capacidad y ubicada en el primer piso, estará habilitada a mediados de año.



Preocupado por la presencia y el posicionamiento de un proyecto artístico, Gómez pondrá mucha atención a la formación integral de los artistas, con esto, planifica una serie de talleres de experimentación, manejo escénico, producción, promoción en redes sociales y comunicación con managers, entre otros aspectos relativos al campo profesional. 'Muchos pibes que se presentan, no saben venderse bien, no saben llenar un formulario o presentar un video. Suenan y tocan fantástico, pero deben aprender en cómo transmitir ese talento', enfatizó el productor y bajista de Huaykil. 'Soy músico y al mismo tiempo funcionario. Viendo mi pasado, nunca tuve oportunidades como ésta, no existían. Entonces me parece que la obligación como institución, es brindar estas herramientas al servicio de los artistas', dijo el bajista.



A partir del 1 de abril, iniciará oficialmente la temporada de actividades que no estarán concentradas en las expresiones escénicas, también el cine es el otro pilar sustancial del complejo. El ciclo del Espacio INCAA volverá a funcionar con proyecciones los domingos, lunes, martes y miércoles, tanto para grandes y chicos. A ello se le sumarán el programa para los establecimientos escolares y otro ciclo para adultos mayores, que será articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y la secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad.

El nuevo administrador



Javier Gómez es subdirector del Teatro Municipal desde el 2010. Es músico contrabajista y bajista que estudió en la Escuela de Música de la UNSJ y varios conservatorios de Buenos Aires y en España. Se formó junto a Javier Malosetti, Guillermo Vadalá, Gustavo Giles, Marcelo Torres y Cesar Franof. También es técnico de grabación y productor ejecutivo de varios espectáculos provinciales. Fue soporte musical para artistas locales como Claudia Pirán, Susana Castro, Anselmo Graciani e integró formaciones exitosas como Vandalis, Color Sepia, Aca Seca Trío, LFunkT y actualmente es miembro del grupo Huaykil. Además, es representante regional del INAMU.



