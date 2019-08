Tras dos años en pareja, Mica Viciconte y Fabián Cubero impactaron a todos sus fanáticos al recordar su primera experiencia sexual.

Invitados al programa de Susana Giménez, el futbolista y la mediática contaron cómo fue aquella experiencia. Al respecto la ex "Combate" manifestó divertida: "Era la segunda salida, le digo si venía a comer y me dice que sí. Yo estaba caga... de hambre, le pregunto por mensaje qué quería comer y me dice que no tiene hambre. Dije ‘este pibe tiene problemas con la alimentación’. Ahí me calenté y le dije que me pedía un kilo de helado. ‘Bueno, te como una cucharita’, me dijo".

"Vino a casa, comimos helado, puso una película de guerra, o sea, nada romántico. Y se metió en la cama y me dijo ‘me quedo a dormir’. Re desubicado también porque le quedaba lejos volver de Palermo a Nordelta. Y ahí arrancó todo", relató Viconte. Por lo que Cubero agregó entre risas: "¿No seguís? No termina ahí el cuento".

Enseguida, la diva de los teléfonos irrumpió. "¡Yo sé cómo termina, estoy muy informada!", comentó Susana e hizo referencia al percance sexual que tuvo la expareja de Nicole Neumann.

Por lo que fue Viciconte la encargada de describir aquel acontecimiento: "¡No come, no esto, no lo otro, le da un calambre! Él arrancó típico como ‘yo soy el hombre’. Empieza la relación (sexual), ‘tuqui, tuqui’, muy bien y en un momento lo siento muy tenso. Como soy deportista, sé cuando te acalambrás. Me dice ‘ay, ay, ay’".

"Le pregunté si estaba bien y me dice ‘no, me estoy acalambrando’. Le respondí ‘bueno, te elongo’. ¡Todo esto sin ropa, un desastre! Me dice que no me preocupe y le dije ‘no, te elongo un poco así seguimos. No comimos, no esto, no lo otro ¡y encima no tenemos relaciones!’", concluyó con una carcajada.