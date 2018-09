Es una de las artistas más sensuales que tiene la Argentina, y suele hacer gala de ello cada vez que puede en su cuenta de Instagram. Por eso, no extrañó que Jimena Barón desplegara todo su sex appeal en su presentación en el Aquadance.

Junto a su bailarín, Mauro Caiazza, la pareja realizó una coreografía del tema Love me like you do, de Ellie Goulding, que terminó con un apasionado beso en medio de las piletas.

"Me calenté, fue el primer Aquadance caliente. Me pareció hermoso lo que hicieron, me encanta que exploten", les dijo Flor Peña, que los calificó con un 9.

"Se tomaron al pie de la letra lo de la calentura, me gustó la conexión que tuvieron", los halagó por su parte Marcelo Polino, quien les dio un 7.

"Me gustó la coreo, fue distinta, prolija y sexy", los definió Ángel De Brito, quien también los puntuó con un 7.

Por último, Laurita Fernández, esta vez con el voto secreto, afirmó: "Me encantó el efecto visual. Fue sexy y se vieron trucos increíbles".

Claro que, fiel a su estilo, Jimena también le puso pimienta a su paso por la pista más famosa del país al hacer referencia a su reciente soltería, luego de terminar su relación con el protagonista de El Potro, Rodrigo Romero.

"¿Querés que me enganche un nadador?", le preguntó en referencia al ritmo que están bailando.

"Un Caiazza", le respondió el conductor, haciendo alusión a su bailarín.



"¿Es lindo el flaco?", la consultó, a lo que la actriz respondió: "Sí, es un bombón".

"¿No sería un buen partido?", insistió Marcelo. "Le daría una mano", replicó con picardía ella, quien también se mostró irónica cuando Tinelli le preguntó sobre las declaraciones de su ex, Daniel Osvaldo, con respecto a la actuación de Boca en el Superclásico.

"Hace mucho que no lo escucho a él", sentenció. "Ya está demodé el rockero vaqueta", agregó.

Fuente: Infobae