Con la muerte de Beatriz Salomón, se reavivó la polémica por la cámara oculta que le realizó el ciclo Punto Doc a su por entonces marido Alberto Ferriols y que la exvedette vio con su pareja en vivo en el piso de Intrusos en la noche junto a Jorge Rial y Luis Ventura.

Los últimos años de Beatriz, que murió el 15 de junio víctima de un cáncer de colon, estuvieron signados por los conflictos que le trajo el informe que mostraba a Ferriols y por el que inició juicio tanto a Rial como a Ventura.

Ambos periodistas se defendieron de las críticas que recibieron tras la trágica partida de Beatriz y en las últimas horas Luis lanzó un polémico mensaje al leer un comentario de una seguidora sobre el tema, en su cuenta de Instagram.

“Qué oscuro sos... sos un caradura... la turca se encargará de vos... todo llega”, escribió la mujer en un posteo que Luis publicó con una foto del backstage de sus años en Intrusos, usando el apodo de Beatriz, “la turca”. Sorpresivamente, Luis le respondió de forma tajante: “Quedó en deuda conmigo. No te queden dudas”.

Tras la muerte de Salomón, Ventura ya había expresado que Beatriz fue a Intrusos en la noche como un favor que él le hizo a ella: “El día anterior Beatriz me empieza a llamar por el quilombo y yo no tenía nada que ver. 'Yo quiero ir esta noche a Intrusos', me dice Beatriz ese mismo día. Ella estaba casi segura de que era un tema de habilitación del consultorio. ‘Yo quiero ir a mostrar todos los permisos. Lo quieren cagar a Alberto', me decía todo el tiempo. Ella me insistió muchísimo. Me volvió loco te diría. Me hizo como 500 llamados, fue tremendo y lo puedo comprobar”, le dijo a Clarín.

“Ni bien terminamos el programa, ella nos agradece a mí y a Jorge y después se va. Tras el incidente ella siguió haciendo notas con Intrusos y también con Paparazzi. Es decir, con nosotros no había pasado nada. La bronca era con su marido, con quien vive un tiempo más en estas terribles condiciones, hasta que termina separada. Es decir, la que provocó todo fue ella... inducido por ella", declaró en ese momento, en concordancia con el polémico mensaje en su Instagram.

Fuente: Ciudad Magazine