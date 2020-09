Este mes tendrá lugar el IV Festival Nacional de Cine Rural en Buenos Aires, que también recibirá en noviembre el FestiHur, en Hurlingham. Y a la selección oficial de estos dos encuentros, importantes vidrieras para la difusión de trabajos de realizadores emergentes, irá "Tiempo de Cosecha". Se trata de un cortometraje de ficción totalmente realizado en San Juan por uno de los equipos de tesis de la ENERC sede Cuyo -Escuela de Cine dependiente del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)- encabezado por la flamante directora Pilar Rüger Alonso.



Drama con vetas de thriller filmado en una finca de San Martín, de la mano de siete protagónicos y una decena de extras, todos locales, el corto que cuenta con guión de Agustina Sotelo relata la historia de un dueño de finca explotador, quien es invitado a un festejo de fin de cosecha organizado por sus peones y la casera de la finca. Pero las intenciones de los trabajadores son otras: vengarse de los reiterados abusos del patrón, lo que finalmente concretan con un giro espeluznante.

"Fue una realización ardua, desde la investigación de campo previa y las entrevistas con los trabajadores de la finca, para poder representar ciertas características; hasta las distancias que tuvimos que recorrer y el frío, porque grabamos mucho de noche. Y era una puesta complicada, con mucho trabajo de arte, que realmente destaca", comentó la joven directora, que explicó que tuvieron cuatro días para concretar el rodaje, tiempo estipulado por la ENERC, independientemente de la posproducción.



"Estamos muy contentos de que en un mes nos hayan elegido en dos festivales, lamentablemente no podemos ir, por razones obvias, pero nos da mucho gusto. En primer lugar estoy súper agradecida porque fue un trabajo en conjunto, donde cada persona que participó puso algo para que este proyecto sea lo que es. Y además muy orgullosa de llevar esta historia cuyana a niveles nacionales e internacionales, para que se vea que en San Juan se hace cine y que no todo es Buenos Aires", se explayó Rüger Alonso, decidida a seguir filmando en la provincia. "Queremos seguir contando historias de San Juan y queremos verlas en pantalla; que este cine regional siga participando del cine nacional, no solo como "una película de San Juan", sino una película argentina que se hizo en San Juan. No es fácil para el cine regional, pero confiamos en la autogestión, en la ayuda de terceros y en los fomentos que hay a nivel nacional", concluyó.



FICHA TÉCNICA

Dirección: Pilar Rüger Alonso. Producción: Belén Astorga. Guión: Agustina Sotelo. Montaje: Braian Espinoza. Dirección de Fotografía: Pablo Morrone. Dirección de Arte: Rocío Castro Suesa. Dirección de Sonido: Matías López. Elenco principal: Lila Guzmán, Julio Massi, Silvina Montenegro.