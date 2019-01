Consolidado como uno de los más importantes festivales de rock de Latinoamérica, el Cosquín Rock se prepara para concretar su 19na edición los días 9 y 10 de febrero en Aeródromo de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba. Es el punto neurálgico que convoca a importantes bandas del país y de la región, las consagradas y también las emergentes, con segmentos dedicados al hip hop, el freestyle, el blues, reggae y heavy metal. Aproximándose a sus dos décadas de vida, propondrá en esta oportunidad, espacios alternativos con los artistas más convocantes de la actualidad. El clásico ritual de las sierras cordobesas comenzará muy pronto.



La grilla



Sábado 09/02



Escenario norte: Las pelotas, Skay y los Faquires, Las Pastillas del Abuelo, No te va Gustar, La Vela Puerca, Guasones, Pier, Luceros el ojo daltónico, Machingon, No tiene la vaca.



Escenario sur: Nick Warren / Eli issan / Chicola / Knowbru, Babasónicos, Los Espíritus, El mató a un policía motorizado, El Kuelgue, Usted señálemelo, Izal, Louta, Turf, Perras on the beach, La Pegatina, Telescopios.



Espacio alternativo: Auténticos Decadentes MTV Unplugged Fiesta Nacional, Lit Killah, Ingravidos Squad, Freestyle Master Series, T&K, Acru, Tink, Tata, Slim Dee.



Hangar del metal: O'Connor, Horcas, S7N, Plan 4, Habeas Pornus, Hammer, Coya, Eterna Agonía, Drenaje, Sygma.



La Casita del Blues: Jimmy Rip and the Trip, Don Vilanova Botafogo, Alapar, Los Mentidores, Marcia Blues, Viejo Motor y Amigos, The Dapper Dan Band.



Escenario Córdoba X: De la gran Piñata, Fiesta Cuetillo, Pvlso, La que Faltaba, Massacre, Cuatro al hilo, Los Ustedes, Manjar, Jinetes, Ganador pre Cosquín Rock San Luis, Ganador PreCosquín Rock Rafaela, Ganador pre Cosquín Rock Córdoba, Ganador pre Cosquín Rock Villa María, Ganador pre Cosquín Rock Río IV, Lena está oculta.





Domingo 10



Escenario Norte: Ska-p, Ciro y los Persas, Attaque 77, Carajo, Eruca Sativa, Cuatro Pesos de Propina, El Plan de la Mariposa, Científicos del Palo, Literal.



Escenario Sur: Nonpalidece, Zona Ganjah, Dancing Mood, La 25, Don Osvaldo, Ojos Locos, Los Gardelitos, La Mississippi, Diamante Eléctrico, Etcétera.



Espacio Alternativo: Indios, Miss Bolivia, Auténticos Decadentes MTV Unplugged Fiesta Nacional, Emanero, Orion XL, Wos, Soy Rada and the Colibriquis, Bimoud, Dakillah, Victoria Bernardi, Delay Lama.



Hangar del Metal: A.N.I.M.A.L., Tren Loco, Los Antiguos, Deny, Coverheads, Kiss my Ass, Led Ladies 'Tributo a Led Zeppelin', Cirse, GTX, Cobra Sarli.



La casita del blues: Chris Cain 'blues Guitar Master', 'Deborah Dixon & Patan Vidal' Walking Blues, Ettiene Nadine & Toyo con Ivan Singh Band, Cesar Valdomir & The Blue Midnight, Lorena Gómez and the Mojo Boogie's, Ale Rojas Monticelli & The Soul Hunters, Hombres Bien.



Escenario Córdoba X: Aura, Santa Kim, Smoke Sellers, Los Frenéticos, Boom Boom Kid, Juan Terrenal, Los Navarros, QBQTQ, Inercia, Canibal Army, Vorsoto, Ganador pre Cosquín Rock Buenos Aires,



Grito Clandestino, Ganador pre Cosquín Rock Córdoba, Ganador pre Cosquín Rock San Francisco,

Fisurado y Paranóico con Mi Sombra Persecuta.

Recomendaciones



Tours: Desde San Juan hay varias empresas que ofrecen viajes al festival: San Juan Rock ofrece transporte ida y vuelta el viernes 08/03 a Punilla directamente, incluye vianda, seguro y habilitación técnica obligatoria. $2000 viaje sin entrada; $3500 abono 1 día; $4700 abono dos días. Reservas: 2644050051. Rock de San Juan.com ofrece transporte ida y vuelta $1600 por persona por un día. Reservas: 2645819477 - 2645044921.



Colectivo: La Calera Transporte Oficial CR18, boleterías 14, 15, 16 de la Nueva Terminal de Córdoba. Plataformas de 35 a 58. Terminal de La Calera, Bialet Massé, Cosquín y La Falda. Pasaje ida $113; ida y vuelta $215.



Auto: Desde Ciudad de Córdoba, salida por Autopista RN 20 con destino a Villa Carlos Paz. Ingresar a la ciudad y tomar RN 38 con dirección hacia Villa Parque Siquiman. En el cruce con RP E-55 continuar por RN 38 hasta Santa María de Punilla.

DATOS CURIOSOS



Desde 2001, el Cosquín Rock lleva 18 ediciones realizadas con 1,727 shows; más 80 mil asistentes y más de 15mil horas de concierto. El festival instaló su esencia en Guadalajara (México), Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), Asunción (Paraguay), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Montevideo (Uruguay). Este gran salto le permitió posicionar su nombre a la altura de los grandes festivales del mundo.

ENTRADAS

Abono (por los 2 días) $2.800; abono individual por día $1.600. Fanatic Espacio VIP por día $5.000. Menores de 4 años de edad no pagan entrada. Se pueden comprar directamente por Eden Entradas y por Tuentrada.com con todos los medios de pago. Puntos de venta oficiales en San Juan: Mega San Juan (Santa Fe 668 Oeste), Rockybay (Rivadavia 12 Este).