Beatriz Salomón se encuentra en su casa en plena rehabilitación. En los primeros días de diciembre pasado, la sanjuanina causó preocupación dentro del mundo del espectáculo por una enfermedad que continúa siendo un tema del que prefiere "no hablar' y por la urgencia de la colocación de una prótesis de cadera tras sufrir una caída. Tras la cirugía, la actriz transita sus días con el objetivo puesto en su rehabilitación, tal como señaló a DIARIO DE CUYO.

De repente, el último mes del 2018, su salud saltó a las redes tras su internación en el Hospital Fernández de Buenos Aires. Según trascendió, su exmarido, Alberto Ferriols, le dio de baja a la obra social y ella tuvo que ser conducida a un hospital público. Se habló de una infección urinaria pero también de un dolor punzante a causa de una hernia que no pudo tratarse cuando era parte del elenco de Extinguidas, por la alta demanda de funciones que tenía la producción: "Bajo la dirección de Muscari, hicimos cuatro años con éxito', dijo.

Luego, sufrió un accidente en la habitación del nosocomio, al resbalarse con el líquido del suero que le habían inyectado; y, producto de ese golpe, la actriz recibió otra mala noticia: debían reemplazarle la cadera como consecuencia de la gravedad de las fracturas.

"Cuando te dan el tipo de medicación que necesito, se te cristalizan los huesos, te agarra una debilidad en el cuerpo total. No podés caminar bien'

Madre de Bettina y Noelia, ella está agradecida a su familia por el cariño, y a las amistades que colaboraron para facilitarle una "cama ortopédica con un colchón bárbaro'. "Tengo tanta gente que me demostró su amor', dijo con emoción.

También se siente conmovida por el apoyo de su gran amiga Susana Romero. "Ella está mucho conmigo, me consiguió a una persona para que me cuide en la noche', expresó luego de haber relatado, semanas atrás, que ese momento del día era "lo peor' porque le tenían que cambiar pañales ya que le era imposible movilizarse.

En proceso de sanación, después de la cirugía, la exchica Olmedo expresó resignada: "Tengo PAMI, responde bien. Ahora, estoy en casa.... Me estoy tomando todo el tiempo para estar bien'.

No habituada a estar inactiva y todavía afectada anímicamente, la artista confesó sentirse "un poco angustiada'. "No estoy acostumbrada a estar así...estática. Pero es lo que hay', agregó con una voz sentida que refleja la situación que está transitando, si bien prefiere mantener en secreto la afección de base que le aqueja y por la cual tuvo esa caída.

""Cuando te dan el tipo de medicación que necesito, se te cristalizan los huesos, te agarra una debilidad en el cuerpo total. No podés caminar bien, una amiga se quebró el brazo y la otra la mano, yo me quebré la cadera', fue lo único que quiso mencionar acerca de las consecuencias del diagnóstico que recibió "como el traste' "hace 5 meses', que no se puede curar de manera definitiva, sino únicamente "detener'.

"Me siento una ameba, no puedo hacer nada por mi propia voluntad. Pero es un tiempo nada más, ya pasará. El cuerpo me está pasando factura. Espero dejar la rehabilitación para empezar a trabajar', fueron sus palabras, ansiando "volver a "trabajar'.

"Menos mal que se fue el 2018, que fue una m... de año, un año para olvidar para todos', reflexionó la "Turca', tirando un manto de piedad sobre la raíz de sus problemas; o bien, agotada de referirse al duro golpe que recibió en 2004 cuando en una cámara oculta que realizó el programa Punto Doc, se mostró a su marido ofreciendo sus servicios de cirujano a un travesti a cambio de favores sexuales; por este escándalo que causó su divorcio, en enero de 2017, el juzgado civil condenó a la productora Eyerworks Argentina (ex CuatroCabezas), al canal América y a los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin a pagarle unos 30 millones de pesos. Sin embargo, en mayo de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones revirtió el fallo bajando el monto del pago a unos 3 millones y provocando que la diva reviviera uno de los más difíciles capítulos de su vida, que le ocasionó daños económicos y laborales.