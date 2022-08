Mica Vázquez cómo hace 13 años descubrió que su novio de aquel entonces, Fernando Gago, le era infiel con Gisela Dulko. Al escuchar el fuerte relato de la actriz, la extenista hizo una tajante aclaración que compartió a través de sus stories de Instagram.

Mostrando las capturas de las noticias sobre las declaraciones de Mica, aclaró que ella jamás fue la "tercera en discordia".

"Aclaración, yo no fui la tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo...".

"Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado, porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado", sentenció, tajante.

En diálogo con Diego Leuco en Luzu TV, Mica Vázquez relató la insólita manera en la que se enteró de la infidelidad de Fernando Gago con Dulko.

“Yo me separé porque, esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, poniendo 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'", reveló la actriz

"Y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué… Bah, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años", continuó en Antes que Nadie.

