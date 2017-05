"Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse". La frase pertenece a Santo Tomás Moro y grafica de manera perfecta la apertura de ShowMatch 2017, en la que Tinelli y un grupo impresionante de reconocidos actores se divirtieron con las cosas que pasaron desde que terminó ShowMatch 2016 hasta la fecha.

Mirtha Legrand, Lali Espósito, Adrián Suar, Pablo Codevila, Luciano Castro, Soledad Silveyra, Isabel Macedo, Valeria Bertuccelli, Griselda Siciliani, Florencia Peña, Guillermina Valdes, Pedro Alfonso y Florencia Vigna, Juan "Pico" Mónaco, Leonardo Ponzio, Juan Manuel Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli son algunas de las figuras que participaron de esta historia, que se filmó durante 10 días en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, con dirección de Ignacio Lecouna y guión de Pablo Semmartín.

Entre abrazos y brindos con Pedro Alfonso y Flor Vigna, los flamantes ganadores del certamen, Marcelo se despide de ellos "Hasta marzo, en este mismo estudio. Como siempre", sin saber todo lo que iba a pasar después.

De repente, Marcelo se sorprende con cajas de mudanza, mientras Mariana Fabbiani le cuenta que lo "están limpiando" de la empresa. Le saca hasta el saco, que tiene la etiqueta de Ideas del sur.

Flor Peña es la mucama que comparte unos mates con Marcelo durante el desayuno. El conductor reconoce que tiene que cambiar de estudio y sale a buscar uno acorde a sus necesidades.

Luciano Castro es el portero de un estudio en Telefe, quien lo desalienta a volver allí. Hace referencia a Susana (sin nombrarla) y le dice que no hay lugar para él.

Tinelli sigue su recorrida hasta que se cruza con Valeria Bertuccelli -un clásico de las aperturas- quien vende telas. Hacen un repaso de los participantes del bailando. "Qué lindo. Estás apuntando bien arriba", le dice ella al escuchar los nombres.

Después para en una estación de servicio, y es el mismísimo Leonardo Ponzio, volante central de River Plate, quien lo "carga". Discuten acerca de si San Lorenzo o el equipo de Marcelo Gallardo saldrá campeón este año.

El recorrido sigue con Soledad Silveyra -no está este año como jurado- quien tiene que habilitarle el nuevo estudio. Cuando le llega su turno es Horacio Rodríguez Larreta acompañado por Diego Santilli, quienes le recomiendan hacer todo el trámite por web.

Lali Espósito apareció como una joven vendedora que no había nacido cuando Tinelli había arrancado con el viejo VideoMatch.

Mientras que Griselda Siciliani le recomendó el catering, y se ofreció además para actuar y cantar en el programa. "Me traés café con azúcar", le dijo él. "Sugar", respondió ella, en referencia al espectáculo musical que protagoniza en la calle Corrientes.

La recorrida siguió por un centro comercial, donde se cruzó con Isabel Macedo. Tinelli la convocó como una de las chicas "no famosas" para participar en el certamen. Hasta que apareció Juan Manuel Urtubey, el marido, a ponerle los puntos.

Estresado, el conductor fue derivado a una clínica. Allí lo atiende Guillermina Valdes, una doctora que lo ve con mucha ansiedad. "Me imagino a su mujer, pobre", le dijo. Y le recomendó cuidarse con las comidas, hacer deportes y lo mandó a hacer yoga.

Allí lo atendió Juan Pico Mónaco, el profesor. Le enseñó algunas posiciones como la del sol y la luna. "Te noto un poco angustiado", le dijo el ex tenista. Y lo mandó al terapeuta.

La psicóloga era nada más ni nada menos que Mirtha Legrand. Le preguntó por cómo estaba compuesta su familia y le dijo que parecía de más edad de la que tiene. "Que papá viejo", comentó. Hablaron de fútbol, de las elecciones frustradas de la AFA, de la Súper Liga y de la presidencia que no pudo ser dentro del comité de la Selección Nacional. "¿Hay una mafia en el fútbol?", preguntó ella. Y después indagó acerca de "por qué quiere meterse en política si está estresado". "Lo escuché decir que quiere se presidente de los argentinos". "¡Conoce a Mirtha Legrand?, le podría decir que me invite un día a sus almuerzos. Me llamo Rosa María Martínez y me encantaría ir".

El viaje siguió en colectivo con Pablo Codevila como chofer. Adrián Suar estaba sentado en el primer asiento y fue su compañero de viaje. Hablaron de la obra de teatro que el chueco hace con Julio Chávez y cuestionaron a Suar como actor. "Estuve un poco caído por tanto trabajo", reconoció Marcelo. "Qué lástima que no agarró la AFA, le quería pedir entradas para el mundial de Rusia", cerró Adrián.