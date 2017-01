Un nuevo y ultra hot avance de 50 Sombras más oscuras, fue lo que faltaba para aumentar la temperatura de este veranito que se viene con tutti; en sólo 24 horas superó las 112 millones de vistas del tráiler que Star Wars: The Force Awakens logró el año pasado en plataformas como Youtube, Facebook o Instagram; y

y batió récord de visitas al registrar 114 millones.



Candente, masculino; Jamie Dornan, el actor que volverá a dar vida a Christian Grey, en esta segunda entrega que llegará al cine el próximo 10 de febrero, hizo derretir los corazones de las fanáticas que tanto esperan esta secuela.



Con Dakota Johnson como su enamorada Anastasia Steele y bajo la dirección de James Foley, la adaptación fílmica de las novelas eróticas de E.L. James, despierta pasiones. Más todavía, después que el espectacular astro confesara que, entre otros aspectos, la peli explorará "los orígenes" de su personaje.



En la continuación de la historia, el empresario se reencontrará con su chica, pero 2 mujeres de su pasado regresarán para hacer su vida imposible: Leila William (Bella Heathcote), una de sus "ex sumisas", y Elena Lincoln (Kim Basinger), su primera amante. Lo que aumenta muuucho más las expectativas.



Sin embargo, pese a que se roba los reflectores. En la vida real, el hombre está ocupado (sí señoras, es así). Nacido el 1 de mayo de 1982, está casado con Amelia Warner desde 2013 y es padre de Dulcie y Phoebe.



Atrás quedaron sus tiempos de modelo cuando aparecía revolcándose con Kate Moss o lleno de aceite junto a Eva Mendes. Si bien su cuerpito sigue impecable, no por nada recibió el sobrenombre de "el torso de oro". Con sombras así...