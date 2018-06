Detallista y con mucho conocimiento sobre la moda, el estilista sanjuanino Rafael Andrada puso la lupa sobre los vestidos que usaron las famosas durante la entrega de los Martín Fierro 2018 y descubrió a las estrellas que “copiaron” los looks. Además, analizó los modelos que lucieron las estrellas y se animó a elegir a los mejores y peores vestidos.

Rafael Andrada, estilista sanjuanino.

“Creo que este año ha habido muchas chicas con diseños muy lindos, incluso más que en años anteriores. En general cuidaron mucho los detalles”, comentó Andrada.

Entre quienes usaron diseños repetidos, el especialista en moda marcó a Susana Giménez, quien lució un diseño de Michel Kors que había usado la actriz china Yang Mi en la Met Gala. “Ella estuvo muy bien, porque aunque su diseño ya había sido usado una alfombra roja, ella aclaró que lo vio, le encantó y lo mandó a pedir”.

Eso no sucedió con Flor Vigna y Luz Cipriota. “Cipriota usó exactamente el mismo vestido que usó Vanesa Lorenzo y pareciera que Flor Vigna fue al diseñador, peluquero y maquillador con la foto de Jennifer Laurence en la mano”, sostuvo Andrada.

También descubrió que la panelista Nara Ferragut usó un diseño que había sido modela por Nicole Neumman. “En este caso, el problema principal del vestido es que el diseño es muy viejo, de varias temporadas atrás”.

Los mejores y peores

A la hora de marcar a las mejores vestidas, Andrada no dudó, eligió a Luciana Celasco, la nieta de Susana Giménez. “Ella es instagramers, influencer y no estamos acostumbrados a verla en este tipo de eventos. Pero se mostró deslumbrante. Supo combinar su estido rockstar con la elegancia que merece una gala como la de los Martín Fierro a la perfección”, destacó.

En segundo lugar eligió a Paula Chaves, que lució un diseño de Javier Saiach. “El vestido era perfecto y lo que más me gusta de ella es que siempre conserva su estilo de modelo. Es increíble cómo se para, su delicadeza, su belleza, porque más allá del diseño hay que saber llevar el vestido”.

A la hora de señalar a la peor vestida, tampoco dudó. “Sol Pérez fue demasiado lejos. Ella también tiene un estilo, pero me parece que todavía no sabe cómo enfocarlo. Se puede lucir sexy sin caer en un look así. Si hubiese usado algo parecido, pero negro y con más tela hubiese sido otra cosa. Además estaba desprolijo hasta el cabello”.

En cuanto a los hombres, el estilista destacó a Marley, el conductor de la entrega. “Estaba impecable. Usó el traje de Roberto Cavalli y hasta tuvo el detalle de lucir un reloj del mismo color. Estuvo muy bien la elección del azul peltre estampado”.

En la vereda opuesta quedó para él Alexander Caniggia. “Uno podría decir que es su estilo, pero va más allá. Me parece que fue muy irrespetuoso y uno mira un todo”, afirmó el estilista. Cabe recordar que al llegar a la gala, el hijo del futbolista dijo: "Llegó el más piju…" y cuando le preguntaron si pensaba ganar el premio aseguró: “Me chupa un hue…”.