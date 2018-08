Su canal en Youtube tiene 1 millón de suscriptores, cosecharon unos 140 millones de reproducciones, tienen saturadas su cuentas en Facebook, Instagram y Twitter, y los siguen en especial jóvenes de entre 18 y 24 años; claro que en su público, también hay treintañeros, de los cuales el 14% proviene de otros países. Ellos son los Hecatombe, el grupo de amigos cordobeses que saltó a la fama después de subir a la popular plataforma su video Concierto entusiasmo, que en sólo una semana tuvo más de 10 mil visitas, lo que les valió de trampolín para ser lo que es hoy en las redes y en los escenarios. Esta noche, subirán a escena en el Teatro Sarmiento con Boda por la borda (ver aparte) en el marco de la programación de Fundación Protea, luego de su última presentación en San Juan en septiembre de 2017 con Desastre en año nuevo.



Recargada, con 160 creaciones en su canal -cada martes sube un nuevo título, el de ayer fue ¡Una bomba!- y con vínculos en Netflix desde hace 3 años, la compañía se encuentra en su momento, en medio de una gira nacional dentro de la que aterriza en la provincia. Agustina Papry Suásquita dialogó con DIARIO DE CUYO sobre los inicios, temáticas y proyectos de la agrupación que integra junto a Lucas Lezin, Agustín Peralta, Mateo Pohle Zavala, Gino Gori, Agustín Parra y Alejandro Bacile, todos de 26 años.



"Nos convocaron para filmar unos videos con las chicas de Orange Is The New Black y el actor de Marco Polo, a modo de colaboración para nuestro canal y nuestras redes, para ubicar sus producciones en Argentina. Pero, como hacemos contenido ficcional, algún día esperamos tener la posibilidad de trabajar con ellos. ¡Sería genial! Nuestro público no ve tele, Netflix es la televisión nuestra", destacó la joven.

Ex compañeros del colegio secundario, eran parte de grupos distintos, pero perseguían un objetivo en común que los terminó por unir de manera profesional: el teatro. Luego de terminar de cursar, todos siguieron en la Facultad pero no perdieron el contacto. Una noche, en una de sus reuniones, decidieron hacer una improvisación y la postearon con el fin de "guardar" el registro "en alguna parte". Sin querer, el material se viralizó.



"Me acuerdo que cuando colgamos la filmación, no estaba tan en auge Youtube, sobre todo no había tantos youtubers. Cuando vimos el número, nos dijimos: '¡Guau, no puede ser!'. ¡Era re alto! Empezamos a preguntarnos a quiénes se los habíamos mostrado, pero después pensamos que nunca a tanta gente y que era algo que se iba compartiendo hasta hacerse una bola. Eso nos impulsó para encontrar otra veta para actuar, sin esperar a que nos llame alguien para hacer teatro. Esto te da la posibilidad de expandirte con tus contenidos a otras partes del país y del mundo. Ahora estamos cumpliendo seis años y hace tres que vivimos de esto", agregó la actriz y diseñadora gráfica respecto de los orígenes del elenco, cuyos miembros, que seguían carreras más largas (como Administración de Empresas, Psicología, Publicidad y Comunicación Social) tuvieron que pausar sus estudios a punto de recibirse.



"Nosotros venimos de otra generación, no a la de los chicos de ahora, nos criamos con la tele, bajábamos las series por Internet. Y ahora, además del uso por interés propio, trabajamos con las redes", dijo la comediante sobre la tarea que les permite vivir de lo que más le gusta. Hoy, trabajos como La vida en canciones -un relato contado a través de distintos fragmentos de temas populares- es el mejor rankeado y posicionado en cuanto al número de visualizaciones con más de 9 millones, seguido de los videos Concierto entusiasmo, Hecamusic, Ficcionales, Vlogs y el formato de Transmisión en vivo.

En clave de humor, el repertorio que recrean los youtubers atraviesa diferentes situaciones, pueden ser ficciones -como un asalto en el que confluyen varios ladrones-, versiones propias sobre tiras exitosas, parodias de canciones o temas "de la vida misma", pero el punto es el mismo: "Queremos romper tabúes y dejar un mensaje a través de la comedia", como subrayó.



"Escribimos todos los días, tenemos un trabajo muy exigente, tenemos que filmar cuando estamos en Córdoba o girar, es algo constante", apuntó la única mujer del elenco que entre noviembre y diciembre filmará los audiovisuales para adelantar la tarea del año que viene con la idea de publicar dos videos a la semana.



¿Proyectos? "Nunca sentimos que hemos logrado todo, sí tenemos cosas que queremos conseguir. Estamos en una etapa de crecimiento constante, de orden y sistematización, para que lleguen cosas nuevas", es la reflexión de Agustina, que interpreta a la novia de la boda en la cómica obra que se verá en la provincia y estuvo en la cartelera de Villa Carlos Paz en el verano logrando 3 nominaciones a los Premios Carlos por mejor obra humorística, producción integral y escenografía, además de la postulación de Agustina al título de Chica del Verano durante la primera temporada de Hecatombe en Carlos Paz.



Dato

Hoy, la función será a las 20,30. Antes, habrá un Meet&Greet a las 19. Entradas: $800 (Meet&Greet), $400 y $350, desde las 14 en boletería de la sala.