Cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar y exponer uno de los mayores flagelos que sufren en todos los ámbitos, desde laborales hasta en la vía pública: el acoso sexual.

Famosas y no famosas, las mujeres son víctimas de los abusos de los hombres y las denuncias crecen y se exponen más en los medios y las redes sociales.

En este marco, la actriz Eva de Dominici abrió su corazón y contó que ella padeció en carne propia el acoso y contó su testimonio.

“Fue fuera del trabajo ya que en ese ámbito estuve rodeada de gente muy profesional”, aclaró y comenzó a relatar: “Pasa en todos lados. Salía el otro día de una fiesta, no dejé que unos amigos me alcanzaran con el auto, y por la calle dos hombres me decían cosas espantosas”.

La fuerte confesión fue durante una entrevista a Clarín donde reflexionó: “Increíble cómo estamos acostumbradas a que te puedan faltar el respeto. Es una mierda que no sabemos desinstalar”.

“Yo paso caminando delante de un grupo de hombres y, la verdad, tengo miedo. Corro más riesgo que un hombre pasando por delante de un grupo de mujeres. Me pone triste. Pero algo está cambiando. Decidimos no callar. Y este momento va a quedar en la historia”, completó.