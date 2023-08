Autos voladores, gente caminando junto a robots, portales intergalácticos o naves espaciales surcando el cielo. También castillos de chocolate y gente muy feliz por todos lados. La imaginación no tiene límites cuando uno es chico. Al celebrarse hoy el Día de las Infancias, DIARIO DE CUYO propuso a conocidos artistas locales recordar cómo se imaginaban el mundo que les esperaba cuando eran pequeños, cómo sería el por entonces lejano futuro. Décadas atrás, la llegada al sglo XXI era vivida con inquietud, curiosidad y hasta despertaba temor. "¡Que se acaba el mundo en el 2000!" anunciaban los apocalípticos.

Marcelo Villanueva Meyer, Alejandra Lloveras, Belén Ramet, Gustavo Troncozo y Estela Milán se animaron a recordar cómo veían ese mundo en el que vivirían de adultos. Algunos de los avances tecnológicos que parecían de ciencia ficción se concretaron, muchos se usan en la vida diaria y aquello que aparecía como imposible en el dibujo animado Los Supersónicos -creado en la década del 60 y que en Argentina se vio tiempo después- como la pantalla plana, las videoconferencias, las casas inteligentes o las máquinas de comida, son una realidad. Otras de las cosas que se imaginaron los participantes de esta nota, como invasiones extraterrestres o el fin del mundo, no se cumplieron (al menos hasta ahora). Claro que esos niños y niñas también creían que habría un mundo más feliz, con menos violencia y más igualdad. Lástima que en este caso, los adultos que hoy son no podrán decirle a su niño del pasado que su predicción se cumplió.



> Gustavo Troncozo - Cantautor

"Pensábamos que en el año 2000 los autos iban a volar y que íbamos a convivir con robots, eso veíamos en las películas, que el mundo se terminaba o que nos invadían los extraterrestres. Lo impensado fue el celular: que en una sola unidad tuvieras teléfono, agenda, cámara de fotos, mensajes y cuántas cosas que cada día este aparato nos sorprende".

> Belén Ramet - Cantante



"Creía que en el 2020 cualquier persona iría en naves al espacio o que se viajaría a través del tiempo abriendo portales hacía el pasado o el futuro, o teletransportarse de un lugar a otro. Pensaba que la ciencia encontraría el modo de evitar la muerte y tendríamos las respuestas para vivir en armonía con el planeta. Tenía la fantasía de que todos seríamos felices".

> Alejandra Lloveras - Profesora de danzas



"Me imaginaba un mundo mágico, como el de Los Supersónicos pero sin tanta violencia, mucho más amoroso. Hago referencia a esa serie porque tenía la fantasía de la comunicación virtual y toda la tecnología que no existía en mi infancia. Jamás hubiera creído que estaríamos a un click de cualquier parte del mundo; me impresiona y me asusta a la vez".

> Marcelo Villanueva-Meyer - Actor y director

"Había leído sobre el apocalipsis, pensaba que llegaría hasta los 25 años, que en 2000 se terminaría el mundo. El futuro era algo lejano pero me podía imaginar un mundo tecnológico como el de Los Supersónicos. Ahora a nadie le llamaría la atención, porque ya casi todo lo que ahí sale, existe; pero creía que gracias a la tecnología combatiríamos la pobreza".





> Estela Milán - Artista plástica

"Me encantaba pensar en un lugar de chocolate, que todo era dulce, que los animales hablaban y los gigantes nos cuidaban. Había un mundo con flores en los caminos, autos voladores, palacios de cristal, gente con trajes multicolores. Que tendríamos amigos en otros planetas y viajaríamos de una galaxia a otra. Un mundo feliz, más natural, sin tristezas, ni maldad".