Labriegos suma un nuevo hito a su trayectoria, esta vez, vestidos para la ocasión. El conjunto folclórico sanjuanino presentará una cueca en honor a Don José de San Martín, con un video que además será parte de un homenaje federal motorizado por el Festival Nacional del Malambo Laborde, para conmemorar el 170º aniversario del fallecimiento del padre de la Patria. Participarán producciones de todo el país y desde el 16 a la medianoche, en una suerte de vigilia digital, se podrá disfrutar de los videos en todas las redes oficiales del Festival de Laborde.



"Desde Laborde se contactan con Ana Anzor, ella fue Paisana de Laborde, le propone hacer algo desde San Juan para el día de San Martín, como nosotros trabajamos con ella en el programa de streaming que hacemos los domingos, ella no dijo que nos querían para hacer un video para el festival que se hace online", contó Katy Martínez, segunda voz y líder del grupo que también integran Bebe Martínez (voz), Kalo Balmaceda (guitarra), Cristian Balmaceda (1ra guitarra), Exequiel Morales (batería) y Héctor Olivera (bajo), junto a Juansa Sarmiento y Fito Mier, en el área técnica.



"Nos pusimos a trabajar urgente para preparar algo lindo. El festival de Laborde es uno los más federales, la convocatoria ya es un orgullo", expresó Martínez, en referencia al clip de La sanmartiniana, Labriegos aparecen vestidos de granaderos y Ana Paula Anzor, la Embajadora Segunda de la Fiesta Nacional del Sol, representa a Remedios de Escalada y baila junto a "su" San Martín, interpretado por el bailarín Juan Ignacio López. El video fue grabado ayer en la zona del Autódromo Eduardo Copello en Rivadavia, en medio de los cerros con la idea de simbolizar el cruce de los Andes.



Hicimos como un pequeño acting como volviendo de Chile, con una victoria, nos sigue comandando al general y nos ponemos a tocar la cueca. Ana es Remedios, ellos danzan. Es una cueca que nació en el Cosquín de 2017, año en que habíamos ganado el concurso para realizar el guión de la noche de San Juan en Cosquín, esa espectáculo lo armamos con el profe Daniel "Facha" Páez, y entre el repertorio que se usó que fue propio, compuesto por nosotros, todas hablaban del cruce por San Juan. Había quedado una cueca sin terminar, así que con esta convocatoria, la terminamos de escribir y grabamos y decidimos hacer el video", contó el cantante, que reveló que los trajes fueron prestados por el Ministerio de Cultura y Turismo, porque son parte del vestuario que se usó para el espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol 2018, que tuvo a San Martín como temática principal. "Se portaron re bien, nos prestaron los trajes de granaderos, los fusiles, el vestido de Remedios y el traje y sombrero del General, con espada y todo", relató Katy.



Folcloristas vestidos de granaderos es una cosa poco vista y los artistas lo disfrutaron también. Como Héctor Olivera, que se calzó el bajo amarillo sobre el histórico uniforme. "Me sentí empoderado. Con un orgullo tremendo. Primero porque es un vestuario de primera, me imaginé en ese cerro, lo que tuvieron que hacer y sufrir nuestros granaderos al cruzar la cordillera y me sentí orgulloso de lucir esas prendas que tanto significan para el país y para América latina" aseguró Héctor.



Yo fui bailarín siempre, pero hace mucho que no me calzaba unas botas, fue medio difícil, pero fue muy lindo, muy divertido. Desde que investigué para hacer aquella noche de Cosquín, el ser humano maravilloso que fue San Martín, me trascendió", apuntó el Martínez. El video fue realizado por la productora Allentiac, que es propiedad de Labriegos, tienen sus propios equipos así que por eso pudieron encarar el proyecto con rapidez y menor costo, para poder cumplir con el encargo y la posibilidad de volver en la gran vidriera nacional, algo que Labriegos conoce por sus exitosas incursiones en Cosquín y el propio Laborde.



"Tenemos la dicha de haber sido elegidos por festivales del país, hace unos años venimos por ese camino, y toda la cuarentena la hemos pasado haciendo laburos con gente importante de nuestro folclore nacional, como Ceibo, Peteco, Leandro Lovato, Destino San Javier, así que si de Laborde ahora se pusieron en contacto con nosotros significa que estamos andando en el camino", sostuvo Katy, orgulloso del presente de Labriegos.