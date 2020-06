Humberto Grondona debutó como comentarista deportivo hace unas semanas en Radio Colonia, donde forma parte del equipo de trabajo que encabeza Alejandro Cupito, José Chatruc y Martías Alé.

Lunes, miércoles y viernes, Grondona hijo hace un análisis deportivo en "Distancia social". Sin embargo, ayer, Humbertito fue lapidario con respecto a la serie de Amazon Prime que habla sobre la vida de su padre.

“El actor que personifica mi padre es un bonachón, es bueno, pero a serie es bizarra, es espantosa, no es real. Usaron la cancha de Tigre pintada como la cancha de Arsenal. En la última escena cuando hacen que mi padre está solo con el presidente de la federación chilena, no es real, con el primero que se cruzó en ese momento era conmigo. Hay también una reunión que hay con empresarios en el palco no es real tampoco. No es real nada", declaró el hijo del ex presidente de AFA.

Y agregó: "El relato no me gustó, hay cosas que no me gustan. La voy a volver a ver para iniciar una demanda, al final de la serie dije ´me rompió las pelotas´. Es una mezcla de FiFa gate con las designaciones del mundial. Ponen a mi padre en un cabaret y en un casino cuando no iba”.

Luego que le preguntaron qué opinaba sobre los hechos que daban a entender casos de corrupción y Humberto dijo: “Yo no pongo las manos en el fuego por los demás, las pongo por mi padre. Hay alguien que contó la historia media torcida para darle una trascendencia a la serie. Uno que lo vivo desde adentro como yo opino que es muy bajo el nivel, los pone a los dirigentes de Sudamérica como si fueran todos subdesarrollados, con chistes estúpidos”.

Cabe destacar que el DT de la selección juvenil no aparece en la serie. “Yo no aparezco, si llegara a aparecer, voy en un bote donde están y hago un desastre. Como yo viví todos esos momentos del mundial, cuando yo iba a los lugares, estaba mi padre, siempre estábamos juntos. Yo sabía todo, él me contaba que veía cosas espantosas, el estaba preocupado porque Europa nos tenía cagando. Tenía al secretario de la Fifa que gritó el gol de Alemania, tenía a todos en contra", dijo.

Y remató: "La actuación del que personifica a mi padre, más allá de que el camina derecho y mi padre caminaba de costado, esta muy bien. La serie termina como para una segunda parte, ahora diría que la hagan bien. Música espantosa”.