Bake Off Argentina se despidió de Gino, uno de los participantes, en este domingo de eliminaciones. Desde hace varios desafíos, venía cometiendo errores y el jurado le había advirtido que si no se concentraba más, iba a quedarse afuera de la carpa. El nombre de Gino se convertió en tendencia en Twitter y todos los internautas lo predijeron: era bastante evidente que iba a ser eliminado de la competencia.

El desafío del día fue hacer una torta piñata que, al romperse, mostrara golosinas en su interior. “Esta torta deberá tener, como mínimo, una masa, dos rellenos y al menos tres tipos de sorpresas distintas”, explicó Paula Chaves, la conductora del reality. Las paredes de la piñata tenían que estar hechas con una cobertura de chocolate y en un grosor muy específico, para que quede lo suficientemente sólida como para poder golpearse con un palo de amasar.

Damián Betular, jurado de Bake Off, notó que Gino no estaba del todo concentrado y le dijo: “Gino, venías re bien. No me hagas drama. ¿Te querés quedar? Bueno, ponete a armar la torta entonces”. Al final del programa, Paula, Facundo y él fueron llamados al frente y uno de los tres iba a ser eliminado.