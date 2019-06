El hecho ocurrió en mayo del año pasado en San Juan. Una mamá recibió un indignante mensaje en su celular, en el que que una mujer, sin ningún tipo de reparos, manifestaba su malestar porque su hija tenía que compartir grado con Mariano, un nene con autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%.

"Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas", decía el mensaje de una mujer que aparentemente envía su hija a la escuela Provincia de Neuquén en San Martín. "¿Por que no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", agregó.

En las últimas horas, Inés Estévez volvió a publicar el mensaje en su cuenta de Instagram "para concientizar" y varias famosas mostraron su malestar con lo sucedido.

Una de las primeras famosas que se hizo eco de la horrible conversación fue Julieta Díaz, que la compartió en su cuenta de Instagram y generó que otras personalidades repudien el accionar de esa madre.

“Hay que ser ignorante y mala persona”, opinó la actriz de 41 años, protagonista de ficciones televisivas como Locas de amor (El Trece, 2004) y Silencios de familia (El Trece, 2016) o películas como Corazón de León (Marcos Carnevale, 2013).

En los comentarios de su posteo, Inés Estévez brindó más información. “La captura es del año pasado. Fue en San Juan. El colegio intervino y a esa mamá le dieron una serie de charlas informativas. Yo también lo subí en Twitter hace unos días, sirve para concientizar”, escribió la intérprete. “Hay tanta gente que piensa así y no lo dice”, respondió Díaz con angustia.

Mery del Cerro también comentó la foto. “Lo leí y dije ‘esto es imposible, no puede ser verdad’”, dijo la modelo. Con más firmeza, Georgina Barbarossa brindó su opinión: “Hay que denunciarla”, mientras que Mercedes Morán tildó a la persona que discriminó a ese niño como “mala y burra”.