Por las calles de Rawson. La banda cristiana El no conocido asciende en los certámenes de música popular para posicionarse en la escena rockera provincial.

(FOTO: MARCOS URISA)

Jamás se imaginaron salir en primer lugar dentro de un certamen de 40 bandas participantes, pero por su convicción, puesta musical y escénica, movieron la balanza a su favor para que los miembros del jurado emitieran su veredicto. El cuarteto de rock alternativo El no conocido resultó ganador del Festival Mucha Madera 2019 y adquirió el derecho de ser los teloneros del espectáculo central de Eruca Sativa en la Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson. Semejante hazaña no estuvo en los planes de nadie, pero bienvenido sea para un grupo que va abriéndose camino por mérito propio. Aunque sea su primera participación en un concurso musical, ellos ya cuentan con experiencia en escenarios locales, incluso fueron soportes para varios recitales que se hicieron en San Juan de bandas potentes como Jauría, La perra que lo parió, Carajo y 2 Minutos. Como toda agrupación de rock emergente, cada uno de los miembros carga historias de vida; son trabajadores de día y músicos de noche. Pablo Maturano en guitarra y coros es pintor y albañil, Samuel Morales es el bajista, preventista y comerciante; Ezequiel Morales es el batero de la banda y estudiante; e Iván Quiroga, la voz líder de la banda, trabaja en una distribuidora mayorista. Pero a diferencia de otros conjuntos, llevan sus canciones con un mensaje espiritual, de conciencia social y con una clara postura ética basada en el cristianismo. "Somos cristianos que vamos a una iglesia evangélica, nuestro propósito es hacer música en libertad, para ayudar con un signo más positivo. Está bien marcado en el rock o en la música en general canciones que la degraden a la mujer, del sexo, en contra de la policía, en contra de la política, de la felicidad, de la muerte o del suicidio. Lo nuestro es todo lo opuesto", contó Iván, la cara más visible del grupo, a DIARIO DE CUYO.



Por eso la banda cristiana adoptó como nombre El no conocido: "En una parte de La Biblia, relata los viajes del apóstol Pablo, cuando hizo un viaje a Grecia. Como él no sabía de qué manera predicar a los pobladores sobre Jesús rodeado de muchos altares y cultos a múltiples dioses que se veneraban, Pablo prefirió llamarlo como el Dios no conocido. Entonces ese fue el nombre que elegimos como el más adecuado para nuestra banda", explicó el músico.



En lugar de realizar prédicas religiosas en las letras de sus canciones, toman como influencias musicales a grandes bandas del género, desde 2 Minutos, Foo Figthers, Carajo, Eruca Sativa, De la Tierra, Rescate y varias más de la escena alternativa y fusión. Incluso Iván ya viene de los trayectos de otras bandas como Expiados, la primera que formó de new metal. "En realidad, contamos historias personales, que tratamos de expresarlas desde lo espiritual. No hacemos 'Dios te canta y Dios te ama', no bajamos línea, pero son canciones positivas", sostuvo. En los años 90 era más común ver las disputas entre tribus rockeras donde establecían barreras diferenciadas que parecían ser irreconciliables: "No podían convivir un punk y un heavy, el rollinga con un rapero. Y si la religión se mezclaba se complicaba más todavía. Era todo muy mal visto. Éramos discriminados -comúnmente se los calificaba como una banda "evangelista" de manera muy despectiva y negativa- pero con el tiempo y el trabajo, nos ganamos el respeto y la admiración de las demás bandas. Hoy, en un festival de Lollapalooza ya es algo natural encontrarlo cantando a Pablo Lescano. Por eso la música abre fronteras. No somos religiosos, tenemos un modo de ver la vida diferente, sabemos lo que es bueno y lo es malo, pero no imponemos la verdad a los demás que no comparten con lo que pensamos", aclaró el cantante. Más allá de las posiciones y doctrinas, ellos sólo buscan hacer rock con vuelo propio: "Personalmente estoy a favor de la vida, pero por ejemplo no voy a hacer una canción para agredir a los abortistas, no puedo obligar a alguien del público que adopte lo que creo, no canto 'si tomás drogas te vas al infierno'".



El grupo originado en 2014 pasó por muchas etapas, pero a partir del certamen, tendrán un empuje necesario para posicionarse en el circuito. Son autocríticos, eso sí, no se quedan en los laureles, saben que tienen un desafío grande el próximo 29 de septiembre, cuando compartan el escenario con Eruca: "Lo que tuvo Mucha Madera es que nos abrió las puertas a muchas posibilidades. Hay bandas muy buenas con gran nivel, pero estar primeros fue una enorme sorpresa. No queremos parecernos a nadie, queremos marcar originalidad y sonido propio. Si algo que tenemos es, gracias a Dios, experiencia en escenarios. No nos pondrá incómodos tocar con Eruca, es más, estaremos orgullosos de ello. Es genial y queremos dar más de lo que hacemos", concluyó.





La noche más esperada

Eruca Sativa, el power trío cordobés, tocará en la Plaza Centenario de Villa Krause el domingo 29 de septiembre, con entrada libre y gratuita; para la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. En esta instancia, el grupo local subirá en la previa del recital central.