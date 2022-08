"Teníamos muchas ganas de ir a San Juan", dice Daniel Tapia, el vocalista de Planeador V, banda homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo, que por primera vez aterriza en la provincia, en el marco de la gira extendida por sus 15 años; cumple que celebraron en 2021 pero cuyo festejo se hizo más largo de lo planificado. Para este debut -que tendrá lugar hoy en el Teatro Sarmiento (ver aparte)- y a modo de "carta de presentación", como dice Daniel, los cordobeses eligieron hacer un repertorio variado donde no faltarán hits y canciones menos conocidas de Cerati; y éxitos de la banda que completaron Charly Alberti y Zeta Bosio. "Tratamos de conjugar todo eso en dos horas de show", comentó Tapia, cuya voz ha sido objeto de elogios, lo mismo que la interpretación de los temas y la producción donde descansa la puesta en escena.



Habitantes de un universo amplio que, en el caso de Soda especialmente cuenta con varios grupos tributo y homenaje; y con el espaldarazo que les da ser la única banda del rubro que ha sido convocada tres veces por el Cosquín Rock; Planeador V sigue ascendiendo. De todo eso hablo Daniel con DIARIO DE CUYO.



- Más de 15 años en carrera no es poca cosa...



- Arrancamos en el 2006, cuando ni siquiera sabíamos que Soda Stereo iba a volver. Y después en 2007 volvió Soda...



- ¿Y cómo fue esa convivencia?



- La verdad que no teníamos en mente tocar de esa la forma, jamás nos hubiésemos imaginado que iba a pasar, pero bueno, sucedió. Y cuando tuvo el accidente Gustavo lo acompañamos hasta que él partió a otro plano, y una vez que pasó eso el público se empezó a volcar de manera un poco más masiva a ver nuestros shows. Hay una situación en la cual, si bien no copiamos la estética de Gustavo, se acerca mucho al sonido...



- Muchos han destacado justamente el sonido de Planeador V y tu voz en particular...



- Nosotros encaramos esto con el máximo respeto, tenemos claro que Soda y Gustavo son únicos. Yo tengo un timbre similar, pero no tengo la voz de Gustavo, así que en ciertos pasajes suena muy parecido y en otros no. Por momentos el show suena muy igual, por momentos no tanto, pero ahí es donde sale la parte más nuestra, que también tiene su lado bueno porque nos permite jugar con la gente y generar un homenaje entre todos.



- ¿Eso también los despega de otras bandas tributo a Soda?



- Tal cual. Nosotros no somos una banda tributo, somos un homenaje, no copiamos su estética, yo no toco la guitarra, me dedico a cantar lo más afinado que puedo y ese es mi compromiso con la obra de Gustavo y así lo ven mis compañeros.



- Charly ha sido tal vez el que más ha cuestionado a las bandas tributo ¿Qué opinás?



- Me parece perfecto, porque creo que a lo que apunta su crítica es no solo a las bandas que usan su estética sino incluso la imagen de Soda. Eso no se puede replicar, hay una marca registrada, al menos deberían pagar por eso... Nosotros no lo hicimos nunca, no nos parece correcto.



- ¿Ustedes han tenido comunicación con él, con Zeta, con la familia de Cerati?



- Sí, con la familia de Gustavo... Cuando estaba internado, hicimos un video y se lo llevamos personalmente a la clínica. Juntamos dos mil personas en una plaza y editamos un videoclip para darle fuerzas. Nosotros somos fans de Soda Stereo y somos fans de Gustavo, es como todo un concepto, porque para nosotros fueron lo máximo. Cuando vaya a vernos la gente de San Juan se va a dar cuenta que la banda nuestra es otra cosa. Charly y Zeta lo saben, la familia de Gustavo lo sabe, nos han mandado saludos...



- Soda es, si no la más, una de las bandas más homenajeadas y tributadas de Latinoamérica...



- Sí claro, porque son los Beatles latinoamericanos, y no hace falta que lo diga yo. Estuvimos en Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y ahí es donde te das cuenta que Gustavo fue un visionario, que trajo el rock a Latinoamérica, fue uno de los precursores de esta movida...



- ¿Y pensás que de algún modo estas bandas colaboran en la permanencia de su obra?



- Y mirá... Nuestro show está diseñado por un fanático, que soy yo. Yo siempre pensé que si me siento como espectador y alguien se disfraza de Gustavo Cerati, ya entra perdiendo porque no lo va a ser nunca; y si además no afina o no toca la guitarra como él, se te viene abajo toda la ilusión. Así que lo mejor es pensar algo con mucho más respeto y hacer que el homenaje seamos todos. Lo que se genera con la gente es justamente ese homenaje donde sentimos que Gustavo está ahí, no físicamente, pero está. Pasan cosas muy lindas y muy emotivas en el show...



- ¿En eso que contás está el éxito de Planeador V? Son 16 años...



- Sí sí, totalmente. Creo que la muestra de eso es que cada día vamos creciendo, a lugares donde fuimos ahora los llenamos, a lugares donde vamos después volvemos... Siempre dijimos que tomamos el camino más difícil, pero en el que creemos y no vamos a claudicar nunca, que es el camino donde el sentimiento está más allá de cualquier negocio. Hay un negocio, tampoco lo voy a negar, porque es un trabajo, pero no es solo eso. La gran parte de lo que entra va a mejorar el espectáculo, para que día a día cada show sea mejor, sea diferente. Nuestra prioridad no es cortar tickets, sino que cada día seamos más celebrando la obra de Gustavo.



- En este ámbito todas se venden como la mejor banda tributo u homenaje... ¿Ustedes también entran en ese juego?



- Y, es el speech que se usa para vender, pero no me gusta decir "Somos los mejores", aunque realmente sé que sí a nivel ejecución y a nivel trabajo, porque hace diez años venimos presentando diferentes discos, giras enteras y eso no lo hace cualquier banda tributo, porque nadie se pone a laburar para hacerlo. Hay mucho trabajo en Planeador y defiendo eso. Igual no quiero entrar en ese juego, no nos parece. Sí me parece que tomamos un camino y la gente se viene sumando. Cuando vayan a ver el show, se van a quedar con algo que no vieron nunca. Es un show donde está pensado absolutamente todo, sin baches, como fan lo digo; y creo que este homenaje crece día a día por eso.



- Apuestan más al "de boca en boca"...



- Tal cual, a eso apostamos más que a plasmarlo en un flyer o tratar de imponerlo. A la larga creo que vamos a lograr que este homenaje sea el más grande de todos, pero no por decir que somos los mejores, simplemente porque el homenaje crezca. Creo que Gustavo se merece el mejor homenaje, con todo el corazón...



- ¿Estar en el Cosquín Rock ha sido un respaldo importante?



- Sí, por supuesto, tenemos muy buena relación con José Palazzo (NdeR el organizador) y nos ha dado una gran mano al invitarnos y así nos ha conocido un montón de gente. Justamente lo que le gustó a José fue el concepto de nuestra banda, porque por ahí, hay que decirlo, hay algunas que rozan el ridículo; y eso es lo que él no quería para homenajear a Gustavo en el escenario principal del Cosquín Rock.



- ¿Imaginaron llegar adonde están hoy cuando comenzaron?



- Ni siquiera lo esperábamos, sí ser cada día más profesionales. Pero a la vez está eso raro de que tampoco me hubiera imaginado nunca que Gustavo no iba a estar acá con nosotros. Cambiaría todo lo que hemos logrado por ir a un recital suyo de nuevo.



DATO

Planeador V. Hoy a las 21.30 hs en Teatro Sarmiento. Entradas: $2.200, $2.000 y $1.600. Se pueden adquirir en boletería y por entradaweb.com.ar.