"Margarita me parece espectacular. Mi hija me fascina. Quiero jugarle y ver cuál es su mundo imaginario, que es mucho más grande y rico que el nuestro", explicó Griselda Siciliani este martes mientras daba una entrevista en vivo en un programa de televisión sobre la hija que tuvo con Adrián Suar.

Si bien la actriz y el gerente de programación de El Trece se separaron hace dos años, mantienen una excelente relación por la hija que tuvieron hace seis años. "¿Te sorprenden sus comentarios? Me imagino que al saber que tiene una mamá y un papá muy famosos…", consultó Verónica Lozano a la actriz que estrena Morir de amor, unitario que se emitirá los miércoles por la pantalla de Telefe.

"Ya no puedo publicar nada más de ella", explicó la actriz en referencia al pedido que le hizo su hija tanto a ella como a Suar. Todo surgió cuando la vendedora de un local le hizo un comentario a Margarita sobre un video que había visto en las redes sociales.

"Me preguntó cómo la conocían y sabían cosas de ella, yo le expliqué y cuando entendió más o menos cómo era, nos pidió que no quería aparecer más", contó Siciliani, y recreó las palabras de su hija de seis años: "Yo no quiero aparecer ahí".

Entonces, Griselda le pidió perdón a Margarita y le prometió que hablaría con su padre, Adrián Suar, para que él tampoco postee fotos o videos en las redes sociales. "Hablamos los tres y decidimos que ninguno iba a publicar nada. Yo le pregunté si le podía preguntar cada vez que quería subir algo pero me dijo que no: 'No quiero que subas nada'", continuó la actriz.

"Esos límites me sorprenden y me gustan", concluyó Griselda Siciliani sobre su hija, a quien no le gusta que la reconozcan o la llamen por su nombre en la calle.