Juan Carlos Copes, quien llevó el tango danza al mundo, murió ayer a los 89 años, tras contraer Covid-19. "Su brillo quedará intacto en las estrellas", escribió su hija Johana, también bailarina, en las redes.



"Falleció a raíz de un EPOC. Yo me había contagiado de coronavirus y él también, pero ya había recibido el alta de eso. De hecho, había vuelto a la casa y estaba bien de ánimo. Pero el jueves lo tuvimos que internar", confirmó a Teleshow su esposa, Myriam Albuernez, sobre la emblemática figura que será cremada, tal como era su última voluntad. Copes llegó hasta el Julliard School de New York y las Universidades de Stanford, de Chicago y de La Sorbona en París, teniendo como alumnos a Liza Minelli, Julio Bocca, Eleonora Cassano, Robert Duvall, Mijhail Barishnikov y profesores del Fred Astaire School. Eso lo catapultó a los sets de filmación. Además, Gene Kelly lo reconoció como su par, deslumbró en la Casa Blanca en el cumpleaños 75 de Ronald Reagan, fue distinguido por la Unesco y el New York Times le otorgó el Premio a la Danza.