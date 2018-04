Con los ojos puestos en la gente joven y las nuevas propuestas, el Centro Cultural Conte Grand armó su programación 2018, que dará inicio formal el próximo sábado, con el debut de Ciclo-P, junto a Pedra Producciones. Se trata de un encuentro que, un sábado por mes, reunirá a bandas y solistas locales y también de otras provincias, entre quienes la pasión por la música no es lo único que tienen en común, sino que además todos son artistas independientes y -con más o menos seguidores- provienen del under, donde ya son bien conocidos. Durazno Trío y Asap crew (de San Juan) y The Chica y Gonza Nehuén (de Mendoza) harán vibrar por primera vez este escenario este fin de semana (ver aparte), cuando también se podrá ver el trabajo del VJ Maxi Pacheco. Mes a mes, el público podrá disfrutar, y por qué no descubrir, otra carta de sonidos muy valiosa: La segunda fecha, que se concretará el 12 de mayo, tocarán El príncipe idiota (Mariano Di Césare) y Objetos inanimados (Mendoza), y los anfitriones Canal 46 y Ex dealer; mientras que para junio ya están confirmados Las ligas menores (Buenos Aires), A casa (Mendoza), Eugenia Renata y probablemente Los Conjunto (San Juan). Tras un parate en julio (mundial y receso invernal mediante) el ciclo volverá en agosto con más música emergente.



"La línea del ciclo es que son bandas under del país, y siempre dos o tres de San Juan; que hagan pop, indie y rock, aunque estamos abiertos, ya que por ejemplo el sábado habrá trap (NdeR, una variante del hip hop); y también que tengan algo grabado", comentó a DIARIO DE CUYO Eugenia Renata -música integrante de Pedra Producciones junto a la DJ Gema Martín-, quien agregó que la convocatoria está abierta, y quienes estén interesados en participar pueden ponerse en contacto en el face de Ciclo-P o su cuenta de Instagram.

El dato

Ciclo-P de música independiente inaugura el próximo sábado a las 20 hs. en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada $100.

Según comentó Eugenia, en San Juan hay una buena cantidad de bandas under, y que no sólo hacen número, ya que destacó que además son muy buenas. Y también hay un público que acompaña. Pero los escenarios no sobran, y a los que hay, en general, se accede de boca en boca.



"Ya hacíamos esto en el under, y armamos este ciclo porque un poco nos cansamos de eso. Hay muchísimas bandas muy lindas, con muy buenas producciones, pero no hay lugares, Mamadera y tal vez un par más... Así que pedimos ayuda para mostrar a nuestras bandas y poder traer otras de afuera, crear lazos y que haya más movimiento de esta música que es la que nos gusta y conocemos. Hay público y ese fue nuestro impulso. En San Juan hay muy buena música, sólo que muchas veces no tenemos la oportunidad", agregó la artista sanjuanina, feliz con esta escalera que les facilitó el Conte Grand para salir a la luz.



* Los sanjuaninos Durazno Trío y Asap crew; los mendocinos The Chica y Gonza Nehuén serán quienes pongan a rodar este ciclo de música emergente, el sábado próximo.