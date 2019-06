El miércoles 3 de julio será un día clave para el Army local (ejército, tal como ellos les dicen a sus seguidores) de BTS, los abanderados del pop coreano (K-pop). Es que ese día comienza la venta de entradas para la exhibición de la tercera película de la "boyband" (banda de chicos) más célebre del género, tal como anunció Cinemacenter. "Bring de soul" (Trae el alma) es el título de esta producción que tendrá su debut mundial el 7 de agosto, y que encuentra a la banda de jóvenes al final de su gira Love Yourself en Europa, cuando realizó 24 conciertos en 12 ciudades; incluyendo un show de Wembley en Londres. La película incluye algunas de esas presentaciones, backstage y una entrevista exclusiva a los siete integrantes realizada en París, donde entregan sus impresiones sobre el tour. De esta manera, se podrá ver a Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook compartir con el "fandom" (su "reino de fans") sus propias historias. La noticia del estreno mundial fue anunciada a través de la cuenta oficial de Twitter, que tiene casi 16 millones de seguidores en esa red social y causó un alboroto de dimensiones internacionales.



"Bring The Soul: The Movie" es la tercera película de BTS después de "Burn the Stage: the Movie" en 2018, el evento de cine más taquillero del mundo; y de "Love Yourself de 2019 en Seúl", que vendió 1.9 millones de entradas en todo el mundo. En ambas oportunidades, San Juan ha sido parte de esta creciente fiesta K-pop.