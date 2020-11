El inicio de la cuarentena en marzo truncó la presentación que tenían prevista, pero 8 meses después la pandemia nutrirá sus rutinas humorísticas en el reencuentro con el público, en el primer show de stand up desde que reabrieron las salas de teatro. Juli Hanna, Eze Torres, Gonza Robelis, Luis Gutierrez y Charly Bustos se presentarán esta noche en Sala TES (ver aparte) y no pueden ocultar su emoción. En una charla con DIARIO DE CUYO los cinco jóvenes hablaron de sus expectativas por este regreso a las tablas, un lugar que recién estaban empezando a conquistar cuando el coronavirus lo cerró todo.



El show se titula "Distanciadxs" y claramente harán referencia a la pandemia. "Nos alimentamos de todo. Hablamos sobre el hecho de usar barbijo, lo diferente a lo que era antes, cuando al principio había gente saqueando papel higiénico o matándose por alcohol en gel, o la cantidad de cursos por Internet, porque antes de la pandemia no sabía hacer un plato de arroz y ahora estoy capacitado para ir a Masterchef", enumeró Luis adelantando parte de la temática que inspira su set. Y aunque no todo se centrará puntualmente en los aspectos de la pandemia, sino en mostrar el material nuevo que lograron armar en estos meses -porque reconocen que el aislamiento preventivo los ayudo a crear- coinciden que la pandemia es imposible de dejar de lado; y por eso el título gancho, porque la base del stand up es la actualidad.



"Está claro que es un hilo que seguir, en el stand up tomamos las desgracias personales, las transformamos para que la gente se sienta identificada, de todo podemos hacer comedia", aseguró Charly, que es veterinario además de comediante.



"Sí hablamos de la pandemia, porque es una parte de la realidad, en el stand up usas tu punto de vista sobre la realidad para hacer reír a la gente, hacer que empatice con vos y se sienta identificada, que me parece que es la parte más importante de hacer stand up, porque no es tirar chistes sino que la otra persona se sienta identificada con vos, como si la conocieras y así se pueda reír. En mi set no hablo específicamente de la pandemia, pero sí mucho del contenido que voy a presentar lo hice durante la cuarentena, así que influyó muchísimo" apuntó Juli.



"Volver es una alegría enorme. Hace un año exactamente que actuamos por última vez, es un desafío volver ya que desde lo incipiente que es el género, volver después de tanto tiempo es una adrenalina nueva, estamos nerviosos, los 5 presentamos material nuevo. Que sea el puntapié para poder presentarnos en los bares" comentó Gonza, que como sus compañeros de este show de una hora y cuarto donde cada uno hace un set de 15 minutos, forman parte de Comediantes de pie, un grupo que surgió en 2018 como soporte a los nuevos artistas de stand up, la mayoría muy jóvenes, para darle un poco más de vuelo al género. Aseguran que, aunque se hace stand up desde 2014, era difícil conseguir actuaciones, desde el año pasado se logró otra dinámica y más shows. Por eso tanta expectativa ahora por el reencuentro, que es un modo de retomar aquello que habían empezado a construir.



"Siento una felicidad inmensa, si algo nos gusta es presentarnos, el público es lo que hace a un show de stand up gracioso. Es 50 del artista y 50 del público. Es hermoso volver al escenario" aportó Luis, quien combina tu tiempo como artista con su trabajo como recepcionista de un hotel.



"Somos los primeros, pero no somos los únicos que quieren volver a actuar; es un privilegio regresar, porque no hay nada más lindo que el contacto con el público; lamentablemente no vivimos económicamente de esto, pero sí vivimos a través de esto, así que es hermoso vivirlo, sentirlo y estar adelante de gente haciéndola reír es incomparable" compartió Luis.



Con las salas cerradas, el teatro se volcó a las redes y muchos standaperos también encontraron factible ese canal. Ezequiel tuvo tres presentaciones por streaming. "Es lo que se podía hacer, estuvo buena la experiencia, te transforma y te acerca con gente de otros países, porque contacté con gente de Guatemala, México, Honduras, Venezuela, ese acercamiento está bueno, igual no se compara con el contacto y la energía que hay en escenario" dijo.



En tanto, otros se mantuvieron atentos esperando poder volver a lo convencional. "Estoy muy emocionada, porque no había actuado, me mantuve lejos de las funciones por streaming porque no es mi espacio, no me sentía cómoda, algunos de mis compañeros lo hicieron", apuntó Juli, quien además de comediante es estudiante de Ciencias de la Comunicación.



Para Charly Bustos, en tanto, "es reconfortante volver a la normalidad" porque aunque aseguró que se adaptaron al streaming, estar de nuevo frente a una audiencia de manera presencial "es volver a nacer, es sentir la risa, la adrenalina. Es algo inexplicable y necesario para el comediante".



Con gran entusiasmo esperan su función de esta noche, y en este contexto no es un show más, sino que aparece como una luz al final del túnel, el puntapié para retomar lo que habían empezado. Sobre todo, dicen, que nadie puede vivir del stand up en San Juan, cada uno hace algo más. "Todos tenemos nuestras obligaciones, pero dentro de las obligaciones diarias tratamos de darle un espacio al stand up, porque es nuestro cable a tierra y hace que todos los días podamos salir de la vorágine diaria" aportó Gonza, quien además dicta un taller de stand up. "Comenzamos a rotar en bares donde hacer 'open mic', que son noches de prueba y rotativos donde hacer shows estables. Pero es un trabajo que venimos haciendo a conciencia y pasamos de actuar una vez cada tres meses a casi dos veces por semana" dijo Gonza que está convencido que "el género crecerá en la medida que haya más oferta y más comediantes".



Para los protagonistas de "Distanciadxs" no parece ser una función más, sino un nuevo comienzo del juego, la búsqueda de lograr transitar otra vez el camino de las risas y carcajadas compartidas y que se consolide en el tiempo.





EL DATO

Distanciadxs. Stand up sin barbijo. A las 22.00 en Sala TES (Juan B. Justo sur 335) Rivadavia. Entrada $300 sólo por www.eventbrite.