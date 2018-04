LA FOTO

Es Sol Pérez, sí. ¿Quién si no? Ella es la mujer de suculento ir y volúmenes fulminantes que decidió postear en su cuenta de Instagram esta fotito en la cocina, sencillita, de entrecasa nomás, luego de haber terminado el aseo del hogar. "Tener que cocinar después de haber limpiado toda la casa", refunfuñó por escrito la escultural (y al parecer hacendosa) ex chica del clima y actual panelista de Pampita online, a la que -confiesen- muchos querrían encontrar así en su propia cocina cualquier día de estos... Ahora bien, ¡levante la mano quién pasó de largo en las curvas y se fue directo a chusmear qué hay sobre la mesada!





LA FRASE



"El amor no es una cosa fija y uno va descubriendo lo que uno necesita en cada momento".

(Michel Noher, en Infama, sobre su separación de Celeste Cid)





EL ORO



Invitado a Pampita Online, Chano -ex líder de Tan Biónica- habló de los derrapes que lo tuvieron como protagonista. Y aunque sensible, algo lo puso al borde de las lágrimas: esta foto con su hermano menor, Bambi. "Gracias a la vida existen amores como los de los hermanos, o como los de los amigos, que ninguna geografía puede modificar la calidad de esos vínculos", dijo.



EL BARRO



Catarata de críticas -por la higiene, el modo, el lugar, los límites, etc.- le cayeron a Juana Repetto, luego que subió esta foto entrenando y al mismo tiempo amamantando a su hijito de 1 año y 8 meses. Pero hubo una que la hizo estallar, que decía que amamanta para no engordar. "Esta idiota supera mi capacidad de comprensión y paciencia", dispararon.