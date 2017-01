- ¿Qué cualidades debe tener un buen jinete?



- Es fundamental la fuerza en las piernas. La agilidad, especialmente. Tener la virtud de estar en el caballo es algo que se va adquiriendo con los años. Uno se va poniendo más vivo.



- Cuando estás en el campo, ¿qué sucede entre vos y el animal?



- En el palenque, uno ya se va dando cuenta lo que va a hacer. Los caballos son como las personas: tienen un punto débil.



- ¿Qué puntos débiles encontraste en los caballos que te tocaron en suerte, el año pasado?



- La mayoría de los que me tocaron durante las 10 noches no tenían mucha fuerza, uno para darse cuenta le tira un poco las riendas y el fortacho busca hacerte fuerza para que no le gané. Ahí se saca ventaja y te termina doliendo todo el cuerpo.



- ¿Se sienten nervios o adrenalina?



- En el campo, uno siente la adrenalina.