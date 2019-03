La foto

Despampanante. Kendal Jenner acaparó las miradas en la exclusiva fiesta de Vanity Fair en Los Ángeles, luego de la gala de los Oscar. Es que la modelo integrante del clan Kardashian deslumbró con un imponente vestido en negro y plata de la firma Rami Kad con un escote halter, que dejó al descubierto sus hombros y espalda. Pero lo más poderoso del vestido fueron las aberturas a los costados que poco dejaron a la imaginación y dieron libertad a sus kilométricas piernas- correspondientes a su altura de 1.80-. Nuevamente la it girl no pasó inadvertida.



La Frase



"Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver..., no pagué el alquiler este mes. (...) quién me sostiene emocionalmente, quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque... ¿quién me va a contratar en este momento como actriz?".



Thelma Fardín



Oro



Picante, amable y conversador. Así estuvo Charly García en su primer recital de este año en el Gran Rex del que también participó Pedro Aznar. Aunque algunos destacaron que sus shows son cada vez más cortos -este duró menos de una hora- igualmente es destacable que el hombre que resurgió como el ave Fénix pueda seguir encantando con su música.



Barro

A una semana de su muerte, Natacha Jaitt sigue estando en el centro de la atención, pero no por la investigación policial, sino por las distintas vertientes que aparecen en los programas de chimentos sobre su vida. Desde la viuda de su ex contando que le pegó hasta uno de los hombres señalado por ella como su violador diciendo que fue "una relación de a tres consentida".