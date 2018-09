A sus 26 años, Lali Espósito vuelve por más. Hoy regresa a la provincia con el #BravaTour para subir a escena en el Teatro Sarmiento (ver aparte), casualmente el mismo día que se estrena en todo el país la película Acusada, en la que debuta con su primer protagónico dramático en cine, que llegó al Fesival de Venecia. A casi un año de su última actuación en Santa Lucía con su disco Soy; y mientras en TV es parte del reality Talento Fox, junto a Diego Torres y Wisin, la joven artista dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la música, la mujer y el cine.





- Venís justo el día que en todo el país debuta tu primera película, Acusada...



- Es un día muy especial, veremos la opinión de la gente sobre esta gran producción que tiene actores tremendos como Leo Sbaraglia, Inés Estévez, Daniel Fanego... Fue un lujo estar rodeada de estas figuras y poder encarnar algo tan diferente a lo que había hecho hasta ahora.



- ¿Qué sentiste en Venecia?



- ¡Me mandé alto vestido para representar a nuestro cine! La experiencia ya excedía la película, esa cosa de presentarse en competencia oficial, fue decir: "Qué bueno para todo nuestro cine estar ahí". Y ahora ya está en los cines de todo el país ¡Qué nervios!



- ¿Cómo fue la búsqueda de tu personaje?



- Había algo muy claro en el guión, lo leías y comprendías el universo que proponía Gonzalo Tobal, el director. Y yo tuve la tarea de ir por la parte emocional y física. Es algo alejado a mí, fue maravilloso el proceso, hablando con psicólogos y analistas, comprendiendo un poquitito de ese mundo tan oscuro que, por suerte, no toco ni de oído. Me pareció interesante la idea de llevar estos casos que, de algún modo, consumimos desde los medios de comunicación con una intensidad abrumadora. El dire dijo: "¿Qué pasa con el lado B? ¿Qué pasa con estas personas?". Así creó esa historia intimista de una familia sobrepasada por la situación.



- Impacta la cercanía con un caso real, ocurrido en 2007, en el que una joven fue sospechosa de matar a su amiga...



- No se trata de algo real, pero está bueno aclarar. Es totalmente ficcionado, con guión de Tobal y Ulíses Parra, que recogieron todas las historias que vemos en los noticieros. La familia, el conflicto y el móvil, son inventados, aunque comprendo que resuene de un caso real porque de eso se trata, de un caso lo más real posible.



- ¿Por qué dijiste que te metiste en el barro?



- Porque tuve que ir a buscar ciertos estadios emocionales y mentales, crearme una línea de pensamiento para este personaje que vive en un mundo muy oscuro, el de la depresión, la culpa, el no hablar y lo no dicho, que no conozco en absoluto. En muchos momentos de la película era meterse en el barro...



- ¿Ese desdoblamiento produjo algo en vos?

- La sorpresa fue más para los otros que para mí, yo simplemente actué; sólo se trata de buscar el resultado lo mejor posible. La versatilidad es fundamental para actuar y empiezo ese camino con esta historia. Aunque lo que hice anteriormente fue comedia, fue todo un aprendizaje.



- ¿Y en tus shows quién sos?



- En la música soy yo, más allá de la parafernalia. La gente que paga su entrada lo sabe.



- ¿Y este espectáculo qué tiene de particular, va más allá?



- ¡Vamos más allá de todo! Esta gira es el marco de la presentación de mi disco Brava, con nueva puesta en escena, arreglos y visuales, con todas mis bailarinas y músicos. Es un show muy muy power. Casi dos horas de bailar sin parar. ¡Me encanta ver a la gente toda chivada bailando!



- Y apostás a lo sexy siempre...



- Hay algo de eso en mi estilo musical, el pop femenino permite todo ese juego de coreos sensuales. Me encanta hacerlo así.



- ¿Cómo te llevás con esta actualidad en la que la mujer pugna por sus derechos?



- Me siento una afortunada de estar viviéndolo, porque si vamos años para atrás, esto no sucedía. Era de esperar. No podía seguir siendo invisible. La ley del aborto no podía seguir en las sombras, más allá que no haya salido, es un reflejo de cómo somos todavía en algunos sectores políticos y sociales, de cómo negamos lo que sucede delante de nuestros ojos. Es una lucha femenina, por eso no todo el mundo la comprende, pero veo el vaso medio lleno y me pone contenta eso de buscar estos derechos. Es una era que ya no va a parar, que acaba de comenzar.



- En Hollywood, la movida "Me Too" provocó el debate sobre el acoso y el abuso sexual en el cine, y tuvo réplica también aquí, incluso en la TV...



- Creo que nos hemos cansado de esa mala costumbre de callar, de no decir, de acostumbrarnos a lo que hay. Pero, por suerte, las sociedades mutan, evolucionan y estamos en ese proceso.



- ¿Cómo te declarás hoy con todo lo que sucede a tu alrededor?



- Me declaro... plena. Es una buena palabra. Plena. Estoy trabajando en lo que me gusta y muy contenta en lo personal. Todo tiene que ver con todo.



Dato

El concierto será esta noche, a las 21, en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Las entradas, desde $400 en boletería y en masticket.com.ar.