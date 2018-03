Eleonora Wexler protagonizó Golpe al corazón con Sebastián Estevanez, tira que fue por Telefe y que terminó la semana pasada, con una resolución que no contentó a los seguidores. Luego se supo que hubo una decisión de terminar antes y por eso las historias de los personajes tuvieron un abrupto final.



La actriz no ocultó su bronca. "Me molesta que no se respete a la gente, creo que esta tele de aire hay que entender cómo se maneja, porque no se respetan horarios, porque terminan una novela sin avisar", dijo.